Незаконний вивіз засобів захисту у Португалію та Чехію: ДБР почало провадження
Слідчі ДБР почали розслідування незаконного експорту товарів протиепідемічного призначення за кордон. Засоби захисту напередодні вивезли у Португалію та Чехію. Митникам інкримінують неналежне виконання обов’язків.
Про початок провадження про працівників митниці інформує пресслужба ДБР.
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За попередньою інформацією, посадовці Державної митної служби не вжили належних заходів щодо стримування експорту товарів протиепідемічного призначення,
– йдеться у повідомленні.
Слідчі встановили, що засоби захисту вивезли на підприємства, зареєстровані в Португалії та Чехії.
Митникам інкримінують неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків для держави.
Порушникам загрожує позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із забороною обіймати певні посади до 3 років та штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4 тисячі 250 до 12 тисяч 750 гривень).
Покарання за порушення умов карантину в Україні
- Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги.
- Зокрема, тепер передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.
- Місцева влада може самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
- Тих, хто не виконуватиме вимог, притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.
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