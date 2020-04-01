Незаконний вивіз засобів захисту у Португалію та Чехію: ДБР почало провадження

Слідчі ДБР почали розслідування незаконного експорту товарів протиепідемічного призначення за кордон. Засоби захисту напередодні вивезли у Португалію та Чехію. Митникам інкримінують неналежне виконання обов’язків.

Про початок провадження про працівників митниці інформує пресслужба ДБР.

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За попередньою інформацією, посадовці Державної митної служби не вжили належних заходів щодо стримування експорту товарів протиепідемічного призначення,

– йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що засоби захисту вивезли на підприємства, зареєстровані в Португалії та Чехії.

Митникам інкримінують неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків для держави.

Порушникам загрожує позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із забороною обіймати певні посади до 3 років та штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4 тисячі 250 до 12 тисяч 750 гривень).

Покарання за порушення умов карантину в Україні

Рада 17 березня посилила відповідальність , щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги.

, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги. Зокрема, тепер передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень , а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років. За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.

Місцева влада може самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.

які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Тих, хто не виконуватиме вимог, притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал