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      Незаконный вывоз средств защиты в Португалию и Чехию: ГБР начало производство

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      ГБР открыло производство из-за незаконного вывоза средств защиты за границу / khpg.org

      Следователи ГБР начали расследование незаконного экспорта товаров противоэпидемического назначения за рубеж. Средства защиты накануне вывезли в Португалию и Чехию. Таможенникам инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей.

      О начале производства в отношении работников таможни информирует пресс-служба ГБР.

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      По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы не приняли надлежащих мер по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения,
      – говорится в сообщении.

      Следователи установили, что средства защиты вывезли на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии.

      Таможенникам инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для государства.

      Нарушителям грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4 тысяч 250 до 12 тысяч 750 гривен).

      Наказание за нарушение условий карантина в Украине

      • Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.
      • В частности, теперь предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
      • Местные власти могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению.
      • Тех, кто не будет выполнять требования, будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

      карантин покарання
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Государственная таможенная служба Чехия Португалия Медицина Государственное бюро расследований
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