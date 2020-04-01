Незаконный вывоз средств защиты в Португалию и Чехию: ГБР начало производство

Следователи ГБР начали расследование незаконного экспорта товаров противоэпидемического назначения за рубеж. Средства защиты накануне вывезли в Португалию и Чехию. Таможенникам инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей.

О начале производства в отношении работников таможни информирует пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы не приняли надлежащих мер по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения,

– говорится в сообщении.

Следователи установили, что средства защиты вывезли на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии.

Таможенникам инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для государства.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4 тысяч 250 до 12 тысяч 750 гривен).

Наказание за нарушение условий карантина в Украине

Рада 17 марта усилила ответственность , чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни. В частности, теперь предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен , а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы .

. Местные власти могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению.

которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению. Тех, кто не будет выполнять требования, будут привлекать к административной и уголовной ответственности.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал