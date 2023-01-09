Про це повідомляє канцелярія губернатора штату і поліція. За їхніми даними, напад стався на станції Том-Ікімі, коли пасажири чекали на потяг.

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За повідомленням поліції, нападники застрелили кількох людей і викрали 32 особи, одній вдалося втекти. Наразі поліція докладає максимум зусиль, аби врятувати викрадених людей. Чи вимагають бойовики викуп та навіщо вони викрали людей – наразі невідомо.

Військові та поліція, а також дружинники та мисливці, активізують пошуково-рятувальні операції в розумному радіусі для порятунку жертв викрадення. Ми впевнені, що інші жертви будуть врятовані в найближчі години,

– заявили у поліції.

Нігерійська залізнична корпорація після інциденту закрила станцію до подальшого повідомлення, а федеральне міністерство транспорту назвало викрадення "абсолютно варварськими".

У Нігерії вже був подібний випадок

У грудні 2022 року Нігерійська залізнична корпорація відновила залізничне сполучення між столицею Абуджею і північним штатом Кадуна. Це сталося через кілька місяців після того, як у березні бойовики підірвали колії, викрали десятки пасажирів і вбили шістьох людей. Останній заручник, захоплений під час березневого нападу, був звільнений лише в жовтні.

Додамо, що у Нігерії у червні озброєні люди увірвалися до церкви та влаштували теракт. Зловмисники почали стріляти у вірян, а потім застосували вибухівку. Інцидент трапився на південному заході Нігерії – у штаті Ондо. Внаслідок теракту загинули десятки людей. Серед загиблих було багато дітей.