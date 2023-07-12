Німеччина надає Україні додаткові Patriot і ракети до них

Володимир Зеленський заявив, що Німеччина надасть Україні додаткові установки Patriot та ракети до них. Український лідер вже домовився з канцлером Шольцом.

Це трапилось 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі. Перед самітом Альянсу український лідер сказав журналістам, що Україна хоче бути на одній сторінці Північноатлантичним альянсом.

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Німеччина передасть Україні додаткові установки Patriot

Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцом. Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини,

– заявив Зеленський.

Президент України не сказав, про яку кількість додаткових установок мовиться, проте додав, що вони дуже важливі для захисту життя в Україні від російського терору.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за готовність тривало та протягом років підтримувати Україну та її захист проти Росії.

"Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", – зауважив президент.

Останні заяви про допомогу Україні

11 липня Франція заявила про передачу Україні далекобійних ракет. Французький президент Еммануель Макрон не сказав, про які саме ракети мовиться. Проте, найімовірніше, про французьку версію британської далекобійної ракети Storm Shadow – SCALP

Тоді ж Німеччина заявила, що передасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 мільйонів євро. Саме він включає ще дві установки "Patriot", а також 25 танків "Leopard" 1A5, 40 "Marder" 1A3, 5 БРЕМ Bergepanzer 2, 20 тисяч артснарядів 155-мм, 5 тисяч димових снарядів.

Окрім цього, Норвегія збільшить розмір фонду військової допомоги Україні із 240 мільйонів доларів до 930 мільйонів доларів. Велика Британія також надасть Києву новий пакет військової допомоги на 65 мільйонів доларів.