Німеччина надає Україні додаткові Patriot і ракети до них
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що Німеччина надасть Україні додаткові установки Patriot та ракети до них. Український лідер вже домовився з канцлером Шольцом.
Це трапилось 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі. Перед самітом Альянсу український лідер сказав журналістам, що Україна хоче бути на одній сторінці Північноатлантичним альянсом.
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Німеччина передасть Україні додаткові установки Patriot
Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцом. Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини,
– заявив Зеленський.
Президент України не сказав, про яку кількість додаткових установок мовиться, проте додав, що вони дуже важливі для захисту життя в Україні від російського терору.
Володимир Зеленський подякував Німеччині за готовність тривало та протягом років підтримувати Україну та її захист проти Росії.
"Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", – зауважив президент.Важливо! Німеччина вперше вирішила передати Україні ППО Patriot в січні 2023 року. З того часу Берлін доставляв нашій державі як самі зенітно-ракетні комплекси, так і ракети до них.
Останні заяви про допомогу Україні
- 11 липня Франція заявила про передачу Україні далекобійних ракет. Французький президент Еммануель Макрон не сказав, про які саме ракети мовиться. Проте, найімовірніше, про французьку версію британської далекобійної ракети Storm Shadow – SCALP
- Тоді ж Німеччина заявила, що передасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 мільйонів євро. Саме він включає ще дві установки "Patriot", а також 25 танків "Leopard" 1A5, 40 "Marder" 1A3, 5 БРЕМ Bergepanzer 2, 20 тисяч артснарядів 155-мм, 5 тисяч димових снарядів.
- Окрім цього, Норвегія збільшить розмір фонду військової допомоги Україні із 240 мільйонів доларів до 930 мільйонів доларів. Велика Британія також надасть Києву новий пакет військової допомоги на 65 мільйонів доларів.