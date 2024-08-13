Про це мовиться у спільному повідомленні прокуратури та поліції Ростока. 26-річний українець, якого підозрювали у вбивстві у таборі в цьому німецькому місті, пробув у слідчому ізоляторі у Ростоку менше ніж добу.

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Чому затриманого українця у Ростоку відпустили

Як зазначили журналісти, пресслужба міської прокуратури підтвердила затримання громадянина України, якого підозрюють у причетності до ймовірного вбивства іншого українця.

Уже 13 серпня прокуратура повідомила, що затриманий має постати перед слідчим суддею для визначення необхідності арешту. Проте вже через кілька годин у спільному пресрелізі поліції та прокуратури Ростока було повідомлено, що українця звільнили з-під варти.

Слідство проти 26-річного українця за підозрою у вбивстві тривають, однак прокуратура Ростока на цю мить не бачить обґрунтованої підозри. З цієї причини чоловіка сьогодні було звільнено з-під варти,

– йдеться у пресрелізі.

Інші деталі справи правоохоронці не повідомляють.

До слова, 46-річний громадянин України був знайдений вбитим 12 серпня в районі Фрітц-Тріддельфітцвег. Чоловіка виявив загиблим охоронець притулку, який негайно сповістив поліцію та швидку допомогу. Прибулі на місце медики констатували смерть людини.

Згодом німецька поліція повідомила журналістам, що правоохоронці у Ростоку затримали підозрюваного у вбивстві. До суду також передавали клопотання про арешт підозрюваного.