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      Німкеня понад рік в'язала шарф при запізненні потягів: залізниця придбала його за чималу суму

      944 Читать новость на русском
      Німкеня щодня в'язала по два рядки
      Німкеня щодня в'язала по два рядки / Соцмережі

      Впродовж 2018 року німкеня Клавдія Вебер, яка майже щодня добиралася на роботу з околиць Мюнхена, в'язала шарф, якщо потяги до міста запізнювалися.

      Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила її донька Сара Вебер.

      Читайте також: У Німеччині запустили перший у світі потяг на водневому паливі: фото

      Жінка зазначила: щоб показати час, на який затримувалися потяги, її мати використовувала нитки різних кольорів.

      Сірий означає запізнення на час, менший ніж 5 хвилин. Рожевий – до 30 хвилин. Червоними нитками мати в'язала, коли потяг прибував із запізненням у понад півгодини,
      – пояснила Сара.

      Вона також розповіла, що найкраща ситуація була навесні 2018-го. Влітку ж, коли залізничники міняли рейки, мати майже завжди в'язала червоним. Тоді поїздка, яка зазвичай триває 40 хвилин, займала приблизно дві години – щодня впродовж шести з половиною тижнів.

      Реакція користувачів у соціальних мережах була блискавичною: ця історія швидко набула широкого розголосу, а шарф вирішили виставити на аукціон.

      Виріб за 7,55 тисяч євро придбали члени команди Deutsche Bahn. Керівник одного з відділів німецької залізниці опублікував на своїй Twitter-сторінці відео, на якому він та члени його команди стежать за проведенням аукціону. 

      Жінка має намір витратити отримані кошти на благодійність.

      До слова, 10 грудня 2018 року працівники компанії Deutsche Bahn організували страйк й вимагали суттєвого підвищення зарплатні. 

      Теги: Залізниця Європа
      Джерело: 24 Канал
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