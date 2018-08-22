Н&М в Україні: що змусило іноземний бізнес переглянути своє ставлення до нашої країни

Попри війну, фінансову кризу і зубожіння населення – в Україні за останні 2 роки свою роботу почали понад 30 всесвітньо відомих брендів. У 2018-му році, зокрема, й популярні шведські компанії Н&М та ІКЕА, які під мікроскопом розглядали український ринок 13 років.

В Україні відкрився перший магазин шведської компанії H&M. Один з найбільших брендів одягу налічує 5 тисяч магазинів у 66-х країнах. Популярним став, бо ціни доступні, а дизайн сучасний. Першій тисячі людей давали сертифікати в 200-300 гривень.

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Вже набирає працівників мережа меблевих магазинів ІКЕА. Придбати не дорогі меблі українці зможуть навесні.



ІКЕА

Ці дві компанії вперше зацікавилися українським ринком після Помаранчевої революції. 10 років шведи відкладали експансію, оскільки вони сумлінно виконують європейське законодавство з протидії корупції. А українські чиновники не погоджувалися грати за такими правилами.

Маючи угоду про вільну торгівлю, маючи угоду про асоціацію із ЄС, де-факто в розумінні європейських компаній Україна уже є європейською країною і європейським ринком,

– зазначила голова офісу Національної інвестиційної ради України Юлія Ковалів.

Підняття України в рейтингу легкості ведення бізнесу теж було агрументом. Раніше іноземці з пересторогою ставилися до вітчизняної митниці.

Прихід таких корпорацій – це не лише прямі інвестиції в економіку. Досвід інших країн показує, такі гіганти за 2-3 роки змушують і місцевих рітейлерів працювати чесно і прозоро.

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"Вони просто приносять ці технології, вони піднімають бар'єри ринку. І інші гравці ринку просто вимушені під них підлаштовуватися. Бо масштаб цих компаній, він буде відчутним", – переконаний керівний партнер шведсько-українського проекту DYB Ігор Гут.

На відміну від українських підприємців, вміють шведи економити, та не на приховуванні реальних доходів, а на витратах на виробництво. Німецькі аналітики підрахували, що іноземні компанії в Україні у 3 рази ефективніше працюють за українські, хоч і мають більші витрати на персонал та технології.

І так, вони вдарять по ефективності у першу чергу, і дуже багато маленьких гравців українських зникне. Але в той же час ІКЕА створює новий ринок, тому що ІКЕА буде великим замовником, і ви можете стати постачальником,

– заспокоїв Гут.

Експерти розкривають секрет: на замовлення ІКЕА одна з українських компаній вже виготовляє стільці. І внутрішнє виробництво збільшуватиметься. H&M, у свою чергу, також має за практику переманювати місцевих кравців за рахунок більш високих зарплат та соціальних пакетів. Загалом, у 2017 році в країну зайшли майже 30 міжнародних компаній. Ведуться переговори із автомобільними компаніями, які мають перенести виробництво в Україну. А компанія PepsiCo за кілька тижнів облаштує виробництво чіпсів, які досі імпортували з Польщі.

Компанія буде будувати великий завод, а це додаткові не менше 400 нових робочих місць. І так відбувається у більшості компанії цього сектора,

– прокоментувала Юлія Ковалів.

А що ж до споживачів, то ми отримуємо більший вибір товару, вищої якості і за менші гроші.