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      No smoke, no drugs, no alcohol – стрейтеджери раніше і зараз

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      Гурт Minor Treat протестував проти шкідливого способу життя
      Гурт Minor Treat протестував проти шкідливого способу життя

      Таке явище, як "стрейтедж" зародилося у 1980-х роках в США після виходу у популярного на той час вашингтонського хардкор-гурту Minor Treat пісні "Straight Edge" , що в перекладі з англійської означає "Чітка межа". Головна тема пісні – відмова від алкоголю, наркотиків та безконтрольних молодіжних вечірок.

      Американські підлітки, яким вже набрид алкоголь та наркотичні речовини, досить активно підтримали пісню "Straight Edge" і власне саме вони створили субкультуру стрейтеджерів, цінностями яких були: здоровий спосіб життя, протистояння молодіжним гаслам "живи швидко – помри молодим", або відоме всім "секс, наркотики і рок-н-рол". Саме у той час на концертах підліткам маркером малювали символ "Х", що забороняло продавати їм алкоголь.

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      З плином часу, коли стрейтедж набирав обертів, такі намальовані ікси стали означати абсолютно свідому відмову від того ж самого алкоголю та наркотиків і малювали їх самі представники даної субкультури. Пізніше цей символ почали брати за ескізи для татуювань, для малюнків на футболках і інших тематичних речах. До речі, стрейтедж має також певне скорочення – "sXe" – це їх єдиний засіб самоідентифікації. Важливо,що стрейтеджери ніколи не нав'язують свої погляди іншим.

      стрейтджери
      Тату у вигляді "Х" означають свідому відмову від алкоголю, наркотиків та цигарок серед стрейтейджерів

      В Україну стрейтедж прийшов пізніше (більше, ніж через 20 років), в Києві все почалося у 2005-2006 роках. Частіше за все стрейтеджерами ставали і стають студенти, соціальні активісти, спортсмени, художники, музиканти, як правило, люди з активною життєвою позицією. І сьогодні це не просто субкультура, яка протестує проти наркотиків і алкогольних напоїв, це не проста філософія і не просто самоствердження, стрейтедж – це відмова від людських звичок, які руйнують не лише тіло і здоров'я людини, але і її душу.

      Стрейтейджери виступають проти різних форм дискримінації, проти абортів, борються за права тварин, виступають проти хибних цінностей суспільства, проти дешевого і доступного молоді алкоголю та тютюну. Сьогодні так званий "стрейтеджер" – це людина, яка сама обирає для себе і спосіб життя, і дозвілля. Вони самі позначають для себе ту межу, про яку йдеться у пісні гурту Minor Treat, яку він не перетне поки зветься стрейтеджером.

      Слід зазначити, що до стрейтеджерства також відносять досить мейнстрімне на сьогодні вегетаріанство. Проте веганство і вегетаріанство – це не частина ідеології straight edge, це ідеологія, що йде паралельно. Так, звісно, більшість стрейтейджерів – вегани, але якщо відмова від наркотиків – це акт егоїстичний, всього лише позбавляє від очевидних хвороб і затуманення розуму, то бажання не вбивати інших істот (тварин) і знати, що на твоїх руках немає крові іншого – це вже інша справа, яка може відбиватися лише на совісті і гуманності особистості.

      стрейтджери
      Багато веганів та вегетеріанців є в колах стрейтеджерів

      На сьогодняшній день хардкор-ком'юніті живе і розширується. Якщо у 2012-2013 роках на концерти приходило близько 100-150 людей, то сьогодні хардкор-панк концерти можуть зібрати 300.

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      Олександра Кольцова, відома як Каша Сальцова, солістка та автор текстів українського гурту "Крихітка" (колишня "Крихітка Цахес") теж відносить себе до субкультури SXE і прийшла вона до цього близько 19 років тому:

      Я вважаю, що не варто робити своє тіло полігоном для продукції тютюнової, алкогольної або харчової промисловості. Тіло – храм, а не прохідний двір. Щоби використовувати його раціонально для потреб свого характеру, покликання, мрій, тіло має слугувати добре і довго. Тіло – тимчасовий подарунок, тому його варто використовувати раціонально.


      Солістка українського гурту "Крихітка" Олександра Кольцова

      "Димна суміш" – український гурт, який також сміливо несе в маси ідеологію стрейтеджу зазначає:

      Стрейтедж – це прагнення розширити свою свідомість та духовно зростати. Це прагнення до свободи!

      Це вони пояснюють навіть у своїх піснях.

      Існує також Всесвітній день стрейтеджерства, який відзначають 17 жовтня.

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      Автор: Марія Ягодка, Блог Медіа
      Теги: Новини України Публікації Новини культури Здорове життя Здорове харчування Наркотики Алкоголь
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