18:49
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:20, 28 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ

      Нобелівський комітет назвав Івана Франка громадянином Російської Федерації

      751 Читать новость на русском
      Іван Франко – громадянин Російської Федерації: скандал у Нобелівському комітеті / artefact.org.ua

      У базі даних Нобелівського комітету український письменник і поет Іван Франко, номінований на Нобелівську премію в 1916 році, значиться громадянином Росії на момент його життя.

      Про це свідчать дані з сайту Нобелівського комітету. Цю ситуацію прокоментував франкознавець та директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

      Цікаво: Лауретка Нобелівської премії Ольга Токарчук приїде у Львів на книжковий форум

      Тихолоз пояснив, що Іван Франко народився в Австрійській імперії (існувала 1804-1867 роках), а помер у двоєдиній Австро-Угорській державі (існувала в 1867-1918 роках). Літературознавець наголосив – місцем проживання Франка ніколи не була Росія – "у жодних політичних формах її існування".

      Так, Іван Франко кілька разів бував у Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні – зокрема, у Києві та Одесі, які тоді були для галичанина "за кордоном"), а також волею долі йому судилося побувати під ТИМЧАСОВОЮ російською окупацією в захопленому царськими військами під час Першої світової війни Львові (у 1914-1915 роки),
      – написав він.

      Іван Франко нобелівський лауреат
       

      Директор музею Франка додав, що навіть за суто формальними критеріями країна Івана Франка –"це аж ніяк не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA), а радше AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)".

      Цікаво, Іван Франко справді був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав. Причин декілька. серед них – його передчасна смерть.

      Так, Дім Франка, а саме під такою назвою відомий музей, виступає з ініціативою офіційного звернення до Нобелівського комітету з вимогою виправити прикру помилку в атрибуції.

       

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      22972
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Історія Нобелівська премія Література
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:34 Повернення української делегації в ПАРЄ: експерти оцінили ризикований крок
      Ярослав Голобородько 554
      сьогодні , 17:00 Выбор кремлевских чудаков: чем прославился новый вицеспикер ПАСЕ Толстой
      СерпомПо 225
      27 січня , 15:01 Як вибрати та замовити портали для електрокамінів
      1031
      27 січня , 19:04 Вони навчать заробляти мільйони: найкращі книги про покер
      160
      сьогодні , 16:05 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 1368
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук