Нобелівський комітет назвав Івана Франка громадянином Російської Федерації

У базі даних Нобелівського комітету український письменник і поет Іван Франко, номінований на Нобелівську премію в 1916 році, значиться громадянином Росії на момент його життя.

Про це свідчать дані з сайту Нобелівського комітету. Цю ситуацію прокоментував франкознавець та директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

Тихолоз пояснив, що Іван Франко народився в Австрійській імперії (існувала 1804-1867 роках), а помер у двоєдиній Австро-Угорській державі (існувала в 1867-1918 роках). Літературознавець наголосив – місцем проживання Франка ніколи не була Росія – "у жодних політичних формах її існування".

Так, Іван Франко кілька разів бував у Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні – зокрема, у Києві та Одесі, які тоді були для галичанина "за кордоном"), а також волею долі йому судилося побувати під ТИМЧАСОВОЮ російською окупацією в захопленому царськими військами під час Першої світової війни Львові (у 1914-1915 роки),

Директор музею Франка додав, що навіть за суто формальними критеріями країна Івана Франка –"це аж ніяк не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA), а радше AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)".

Цікаво, Іван Франко справді був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав. Причин декілька. серед них – його передчасна смерть.

Так, Дім Франка, а саме під такою назвою відомий музей, виступає з ініціативою офіційного звернення до Нобелівського комітету з вимогою виправити прикру помилку в атрибуції.