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      Нобелевский комитет назвал Ивана Франко гражданином Российской Федерации

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      Иван Франко – гражданин Российской Федерации: скандал в Нобелевском комитете / artefact.org.ua

      В базе данных Нобелевского комитета украинский писатель и поэт Иван Франко, номинированный на Нобелевскую премию в 1916 году, значится гражданином России на момент его жизни.

      Об этом свидетельствуют данные с сайта Нобелевского комитета. Эту ситуацию прокомментировал франковед и директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

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      Тихолоз объяснил, что Иван Франко родился в Австрийской империи (существовала в 1804 – 1867 гг.), а умер в довоенном Австро-Венгерском государстве (существовало в 1867 – 1918 годах). Литературовед подчеркнул: местом жительства Франко никогда не была Россия – "ни в каких политических формах ее существования".

      Да, Иван Франко несколько раз бывал в Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине – в частности, в Киеве и Одессе, которые тогда были для галичанина "заграницей"), а также волей судьбы ему суждено было побывать под ВРЕМЕННОЙ российской оккупацией в захваченном царскими войсками во время Первой мировой войны Львове (в 1914 – 1915 годы),
      – написал он.

      Иван Франко нобелевский лауреат

      Директор музея Франко добавил, что даже по чисто формальным критериям страна Ивана Франко –"это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)".

      Интересно, Иван Франко действительно был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил. Причин несколько, среди них – его преждевременная смерть.

      Так, Дом Франко, а именно под таким названием известен музей, выступает с инициативой официального обращения в Нобелевский комитет с требованием исправить досадную ошибку в атрибуции.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Нобелевская премия Литература История
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