Онлайн-світ розвивається великими кроками та швидкими темпами. А Україна в ньому – на одній із передових позицій.

Консультації лікарів онлайн, дистанційна підтримка клієнтів банків, зручні додатки та швидкі операції – це те, чим ми можемо пишатися.

Пандемія та карантин зробив ці операції в онлайн-режим особливо важливими, адже саме так можна мінімізувати використання готівки та зменшити не завжди безпечний контакт між людьми. Все це робиться задля нашої з вами безпеки. Адже найбанальніше – невідомо, через скільки рук пройшла ваша решта у громадському транспорті та хто стоїть у черзі за вами в лікарні.

Ще задовго до пандемії мова йшла про те, що всіма послугами та сервісами можна користуватись дистанційно, адже практично все можна зробити онлайн. А пандемія пришвидшила цей процес та зробила його особливо актуальним і важливим.

Переходити в повний онлайн-режим – це, окрім зручності, ще одна із важливих рекомендацій Всесвітньої організації з охорони здоров'я під час пандемії коронавірусу. І безліч сфер стали використовувати такий метод роботи з клієнтами.

Цієї весни медики були максимально навантажені, а лікарні – заповнені пацієнтами. Лікарі просили не з'являтися особисто усіх, хто має мінімальні ознаки COVID-19, а спершу рекомендували проконсультуватись із лікарем по телефону чи онлайн. Таким чином, у медиків з'явилось більше часу, аби приділити його обстеженню чи лікуванню людей із серйозними симптомами коронавірусу.

У Facebook створена спільнота лікарів, які консультували онлайн і намагались виявити серед людей тих, кому справді потрібна допомога. За оцінками "Клубу свідомих українських медиків", у 99% звернень особистий контакт з лікарями був очевидно не потрібен. Більшість людей просто панікували через закладений ніс, температуру 37,2 або просто дзвонили і говорили, що бояться захворіти на коронавірус.

Необхідно берегти час не лише лікарів, а й свій власний, та розуміти, коли дійсно є необхідність особистого звернення, а коли закладений ніс – це просто закладений ніс, і за тиждень все мине.

Сьогодні розповімо про те, як COVID-19 змінив усі наші життя та про перехід у формат онлайн. Про нові способи роботи розповімо на прикладі двох сфер життя – медицини та банкінгу.

Почнемо зі здоров’я. На тлі загальної паніки та страху люди почали бігти до лікаря з будь-якими ознаками ГРВІ чи звичайною нежитю. Чи правильно це та з якими симптомами справді варто йти до сімейного лікаря, не роздумуючи?

"Якщо вам важко дихати, якщо надто високий або навпаки – надто низький тиск, якщо температура вище 38 градусів і її важко збити у домашніх умовах понад добу, то у таких випадках потрібно прийти особисто на прийом або ж викликати швидку чи лікаря додому. Всі інші скарги – це симптоми будь-якої вірусної або легкої форми протікання коронавірусної хвороби. Але бігти до лікаря не потрібно, спершу краще отримати консультацію онлайн", – зазначила лікар-терапевт, медичний директор медичної мережі "Добробут" Тетяна Анікєєва.

У додатку мережі "Добробут" можна онлайн записатись до будь-якого лікаря, навіть хірурга. Але, звісно, найбільш потрібними навесні були саме сімейні лікарі, терапевти та лікарі-дерматологи. Зараз ситуація дещо змінилась, люди бояться значно менше, проте онлайн консультації досі актуальні. Тетяна Анікєєва каже, що все, про що можна запитати онлайн – бажано запитати онлайн.

Якщо ви були на онлайн прийомі і вам поставили діагноз коронавірусної інфекції, то у нас є спеціальна безкоштовна служба супроводу, але наші лікарі моніторять все в залежності від стану пацієнта. Ми намагаємось людей, які не потребують госпіталізації, тримати вдома, але тримати під нашим контролем,

– пояснила медичний директор медичної мережі "Добробут".

Сьогодні ми отримали нову хвилю і збільшення захворюваності. Все через те, що люди розслабились, перестали боятись та нехтують правилами.

Мити руки, дотримуватись дистанції, носити маски, не відвідувати масових заходів та самоізолюватись при ознаках будь-якої вірусної інфекції – цих головних правил, які були з самого початку пандемії та залишаються актуальними зараз, рекомендує дотримуватись лікар-терапевт Тетяна Анікєєва.

Ще одна не менш важлива сфера нашого життя – гроші. Тому згадаємо сьогодні ще про онлайн-банкінг. В Україні він існує досить давно, але зараз починає видозмінюватись, адаптуючись до потреб користувачів.

Практично всі сервіси ще до пандемії можна було здійснювати дистанційно, не потрібно приходити у відділення банку, щоб здійснити якусь операцію.

"Чимало українських споживачів стикаються з проблемою, коли при переказі чи оплаті великої суми нараховується комісія за переказ чи навіть зарахування коштів. ПроКредит Банк пропонує безкоштовний переказ коштів по Україні з картки на картку без комісії. Онлайн можна навіть обмінювати валюту без додаткових оплат. Все робиться кількома кліками, користуючись мобільним додатком. Це швидко і безпечно", – розповіла керівник управління з розвитку роздрібних клієнтів ПроКредит Банку Ірина Малюк.

На початку пандемії частина українців почала бігти в банки та до банкоматів, знімаючи готівку зі своїх рахунків. Але інша частина людей за цей період забула, як виглядають паперові гроші та що таке черги.

Серед наших клієнтів паніки під час пандемії не було. Звісно, ситуація складна, і в кризові моменти клієнти ставили багато запитань, але окрім безпеки важлива ще й надійність вашого банку – фінансового партнера. Ми пояснювали людям, чому так важливо і зручно не стояти в чергах, не контактувати з іншими, а просто залишаючись вдома зробити всі операції онлайн,

– зазначила Ірина Малюк.

Якщо ж без особистого візиту ніяк не обійтись, то ПроКредит Банк пропонує своїм клієнтам можливість бронювання візиту заздалегідь, і в узгоджений сторонами день та годину клієнт приходить у відділення, де його вже чекають.

Також, за словами керівника управління з розвитку роздрібних клієнтів ПроКредит Банку Ірини Малюк, найпопулярнішими операціями на час карантину були:

переказ з картки на картку;

онлайн обмін валюти;

відкриття депозитів онлайн.

І всі ці операції можна зробити у мобільному додатку, яким легко та зручно користуватись. Перехід в онлайн-банкінг це, в першу чергу, зручно, безпечно, комфортно та сучасно. Саме це можна сказати й про сферу медицину та усвідомлення людьми того факту, що перед тим, як бігти до лікаря, варто проконсультуватись з ним онлайн. Всі ці нові реалії та технології зможуть полегшити життя та зробити його безпечним для кожного з нас.