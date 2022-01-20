Найбільша з 2014 року допомога США, намір Росії заборонити криптовалюту: головні новини 20 січня

Дмитро Кулеба заявив про поставку в Україну летальної зброї та найбільшу з 2014 року допомогу від США. Центральний банк Росії офіційно запропонував заборонити криптовалюту. Анонім повідомив про "замінування" Офісу Президента. Мінфін США ввів санкції проти Тараса Козака. Такими були головні новини 20 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Найбільша з 2014 року допомога Україні від США

Джерело: 24 канал

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у 2021 році Україна отримала від США найбільшу військову допомогу з часів початку війни на Донбасі. Нещодавно Вашингтон надав Києву 200 мільйонів доларів та летальне озброєння.

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Кулеба зазначив, що Володимир Путін лякає Україну, Європу, США та інші країни. Однак міністр пояснив, що очільник Кремля й сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими лякає. Проте запевнив, що США готові й надалі зміцнювати оборонну здатність України. Мовиться не лише про оборонний пакет розміром у 60 мільйонів доларів, який Україна отримала в грудні 2021 року.

Але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї. Можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 мільйонів доларів додаткової допомоги,

– розповів глава МЗС.

Він також відзначив, що це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони України до 650 мільйонів доларів за 2021 рік.

Кулеба наголосив, що "це більше, ніж у будь-який рік, починаючи з 2014".

Ймовірний напад Росії: що відомо

Міноборони України 19 січня заявило, що біля кордонів з Україною перебуває 127 тисяч російських військових.

Міжнародна спільнота погрожує Росії санкціями за умови загострення ситуації. Однак Олексій Резніков заявив, що потрібно ухвалювати санкції вже – перед ймовірним наступом, а не після. На думку міністра оборони України, у випадку вторгнення Кремля в Україну будуть мільйони біженців.

Володимир Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами заявив про необхідність негайно запровадити санкції проти Росії. Адже після російського вторгнення в Україну обмеження не матимуть ефективності.

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У Росії хочуть заборонити криптовалюту

Джерело: Банк Росії

Установа 20 січня опублікувала доповідь про "ризик криптовалют та можливі заходи врегулювання". Документ тепер мають "обговорювати".

До теми ФСБ переконала центральний банк Росії виступити за повну заборону криптовалюти, – Bloomberg

Центральний банк Росії попередив приватних інвесторів, що вони можуть повністю втратити вкладення, а курс криптовалюти схильний до коливань. Він, мовляв, часто залежить від інформаційного фону. Зокрема, заяв публічних осіб, які можуть завалити ринок за короткий час.

Зростання інтересу російських громадян, суттєвий обсяг вкладень і високі ризики операцій із криптовалютами створюють потенційні загрози. Статус російського рубля не дозволяє застосовувати у Росії м'який підхід та ігнорувати наростання ризиків,

– мовиться у доповіді.

Центральний банк Росії пропонує

запровадити відповідальність за оплату криптовалютою товарів та послуг;

заборонити обіг та обмін криптовалют на території Росії та встановити відповідальність за порушення;

заборонити фінансовим організаціям робити вкладення у криптовалюти;

призначити орган, який буде здійснювати моніторинг цих заходів.

До слова, банк не забороняє росіянам просто володіти криптовалютою.

Причетна опозиція

Однією з причин того, чому хочуть заборонити криптовалюту, є фінансування опозиції та так званих "іноземних агентів". Blomberg заявило, що лобіювала заборону криптовалюти ФСБ. Адже платежі в цифровій валюті важко відстежувати. Росіяни все частіше використовують їх для пожертвувань на користь опозиції.

Ба більше, банк вже тривалий час виступав проти криптовалюти. Керівниця установи Ельвіра Набіулліна казала, що цю валюту використовують "для нелегальних операцій кримінального характеру".

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"Замінування" Офісу Президента

Джерело: 24 канал

До правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу Президента. На місце одразу прибули вибухотехніки, які оглянули будівлю.

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Офіс Президента продовжував роботу

Інформація про мінування будівлі ОП з'явилася приблизно о 16:30. Спершу повідомляли, що через це працівники Офісу Президента не можуть потрапити на свої робочі місця. Мовляв, вони змушені чекати, поки будівлю повністю перевірять на наявність вибухівки.

Однак згодом джерела в ОП повідомили 24 каналу, що відомство працює у штатному режимі. Водночас неподалік Банкової помітили карету швидкої допомоги. Також поруч були припарковані авто правоохоронців.

Вибухівки не знайшли

У поліції Києва підтвердили, що справді було повідомлення про замінування. Станом на 16:50 у будівлі все ще працювали відповідні служби. Іншими деталями правоохоронці не ділилися.

На відео, яке оприлюднили у телеграмі "Київ LIVE", видно правоохоронців біля входу в ОП.

Згодом у телеграмі "Новини. LIVE" уточнили, що станом на 17:10 спеціалісти вже оглянули територію. Ніяких небезпечних предметів там не виявили.

Ситуація біля ОП: дивіться відео з телеграму "Київ LIVE"

Санкції США проти Козака

Джерело: Мінфін США

У міністерстві фінансів Сполучених Штатів запровадили санкції проти проросійського нардепа Тараса Козака. До списку також потрапили ще троє людей.

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У Мінфіні США також зазначили, що ці 4 громадян України діють за вказівкою ФСБ і відігравали різні ролі у кампанії російського впливу для дестабілізації в суверенних країнах на користь Кремля.

Під санкції Міністерства фінансів США потрапили:

соратник Віктора Медведчука Тарас Козак;

нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин;

колишній народний депутат від "Партії регіонів" Володимир Олійник;

ексзаступник секретаря РНБО (до 2014 року) Володимир Сивкович.

Санкції РНБО проти Козака: основне

У лютому 2021 року Рада нацбезпеки ввела санкції проти Тараса Козака та його телеканалів. Обмеження діятимуть протягом 5 років.

У травні того ж року Козаку та Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

У червні поінформували, що Козак орендував маєток у Білорусі. Нині його в Україні немає.

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