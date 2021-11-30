"Антиахметівський" закон, смерть Моторіної: головні новини 30 листопада

30 листопада 2021 , 20:30
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600 про збільшення податків. У СІЗО померла Вероніка Моторіна, яку засудили за вбивство інструктора у тирі. Глава Верховного Суду Валентина Данішевська пішла у відставку. Володимир Путін цинічно прокоментував загрозу нападу Росії. В Іллі Киви забрали науковий ступінь. Такими були головні новини 30 листопада.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 30 листопада:

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Податковий законопроєкт 

Джерело: 24 канал

Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600. Він стосується змін до Податкового кодексу. Оскільки до ініціативи внесли 11 тисяч правок, її розглядали за спрощеною процедурою.

Що передбачає ініціатива

  • Законопроєкт запроваджує до 2037 року перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах. Звільняє від оподаткування прибутки виробників свійської птиці, крім курей.
  • Держслужбовці, які не виконували публічні функції з 1 січня 2010 року, можуть взяти участь у податковій амністії.
  • Ставка 0% для оподаткування продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником у власність у процесі приватизації земель, які перебували у користуванні платника.
  • Компанії-забудовники мають сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю;
  • Проєкт запроваджує податок у вигляді 18% від доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості на рік. Раніше такі операції оподатковувались у 5%.

До чого тут Ахметов

У ЗМІ законопроєкт охрестили "антиахметівським". Річ у тім, що він пропонує підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди. На цьому спеціалізується компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.

Також ініціатива запроваджує акцизний податок на електроенергію, яку виробляють з сонячних та вітрових електростанцій. До слова, ДТЕК Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики у країні.

Смерть Моторіної

Джерело: 24 канал

У полтавському СІЗО вночі 30 листопада померла 19-річна Вероніка Моторіна. Раніше її засудили до 15 років в'язниці за вбивство інструктора у тирі. 

Лікарі намагались реанімувати дівчину

ЗМІ писали нібито Моторіна весь день нічого не їла, а тільки пила каву та курила цигарки. Ввечері у дівчини трапився приступ епілепсії. До медиків подзвонили о 19:32. Лікарі намагались врятувати Моторіну, але о 20:53 вона померла.

Зверніть увагу! Раніше Моторіна вчинила спробу самогубства. Коли її везли до СІЗО, вона дістала лезо від бритви і порізала руки. Після того засуджену госпіталізували.

Вирок для Моторіної: головне

  • У лютому 2020 року Моторіна пішла в тир. Там вона смертельно поранила 64-річного працівника Ігоря Смолянінова.
  • Нападницю зупинив інший інструктор. 
  • Перед оголошенням вироку Моторіна попросила вибачення у дружини вбитого інструктора. Суд виніс їй вирок: 15 років в'язниці.


Вероніка Моторіна / Фото поліції

Відставка глави Верховного Суду

Джерело: Верховний Суд

Валентина Данішевська пішла з посади голови Верховного Суду. Її відставку остаточно підтримала Вища рада правосуддя

Якщо суддя має 20 років стажу, то може піти на пенсію. У Данішевської є понад 20 років. 

Хто така Валентина Данішевська?

На посаді очільниці Верховного Суду Данішевська перебувала з 30 листопада 2017 року. З 1987 року вона була головною арбітринею арбітражу Управління торгівлі Запорізького облвиконкому.
Потім стала суддею арбітражного суду Запорізької області, з 2017 року – суддею Верховного Суду в Касаційному господарському суді.

Хто став новим головою суду

Новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва. Він обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року.

Його кандидатуру підтримали 98 суддів Верховного Суду.


Валентина Данішевська / "Українська правда"

Цинічні заяви Путіна

Джерело: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інформацію про ймовірне вторгнення Росії. Він з іронією заявив, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року, але нічого не сталось.

Ба більше, він продовжив традиційну пропаганду про те, що, мовляв, "НАТО будує в Україні свої бази, щоб знищити Росію". Насамкінець, глава Кремля цинічно "порадив" Україні налагодити відносини з Росією. Тоді, за його словами, начебто не буде ніяких загроз.

Що відомо про загрозу вторгнення

У Киви забрали науковий ступінь

Джерело: фейсбук Юлії Гришиної

Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження нардепу Іллі Киві наукового ступеню "кандидат наук з держуправління". Таке рішення прийняли одноголосно. 

Сам Кива емоційно відреагував на інцидент. Він впевнений, що все поверне, а членів колегії називає "шавками".

Що треба знати про науковий ступінь Киви

Автор: Ольга Музика