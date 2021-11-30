"Антиахметівський" закон, смерть Моторіної: головні новини 30 листопада

Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600 про збільшення податків. У СІЗО померла Вероніка Моторіна, яку засудили за вбивство інструктора у тирі. Глава Верховного Суду Валентина Данішевська пішла у відставку. Володимир Путін цинічно прокоментував загрозу нападу Росії. В Іллі Киви забрали науковий ступінь. Такими були головні новини 30 листопада.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 30 листопада:

Читайте також Гра досить небезпечна, – інтерв'ю Геруса про план Ахметова у "війні" зі Зеленським

Податковий законопроєкт

Джерело: 24 канал

Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600. Він стосується змін до Податкового кодексу. Оскільки до ініціативи внесли 11 тисяч правок, її розглядали за спрощеною процедурою.

Що передбачає ініціатива

Законопроєкт запроваджує до 2037 року перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах. Звільняє від оподаткування прибутки виробників свійської птиці, крім курей.

Держслужбовці, які не виконували публічні функції з 1 січня 2010 року, можуть взяти участь у податковій амністії.

Ставка 0% для оподаткування продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником у власність у процесі приватизації земель, які перебували у користуванні платника.

Компанії-забудовники мають сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю;

Проєкт запроваджує податок у вигляді 18% від доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості на рік. Раніше такі операції оподатковувались у 5%.

До чого тут Ахметов

У ЗМІ законопроєкт охрестили "антиахметівським". Річ у тім, що він пропонує підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди. На цьому спеціалізується компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.

Також ініціатива запроваджує акцизний податок на електроенергію, яку виробляють з сонячних та вітрових електростанцій. До слова, ДТЕК Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики у країні.

Смерть Моторіної

Джерело: 24 канал

У полтавському СІЗО вночі 30 листопада померла 19-річна Вероніка Моторіна. Раніше її засудили до 15 років в'язниці за вбивство інструктора у тирі.

Лікарі намагались реанімувати дівчину

ЗМІ писали нібито Моторіна весь день нічого не їла, а тільки пила каву та курила цигарки. Ввечері у дівчини трапився приступ епілепсії. До медиків подзвонили о 19:32. Лікарі намагались врятувати Моторіну, але о 20:53 вона померла.

Вирок для Моторіної: головне

У лютому 2020 року Моторіна пішла в тир. Там вона смертельно поранила 64-річного працівника Ігоря Смолянінова.

Нападницю зупинив інший інструктор.

Перед оголошенням вироку Моторіна попросила вибачення у дружини вбитого інструктора. Суд виніс їй вирок: 15 років в'язниці.

Раніше Моторіна вчинила спробу самогубства . Коли її везли до СІЗО, вона дістала лезо від бритви і порізала руки. Після того засуджену госпіталізували.



Вероніка Моторіна / Фото поліції

Відставка глави Верховного Суду

Джерело: Верховний Суд

Валентина Данішевська пішла з посади голови Верховного Суду. Її відставку остаточно підтримала Вища рада правосуддя

Якщо суддя має 20 років стажу, то може піти на пенсію. У Данішевської є понад 20 років.

Хто така Валентина Данішевська? На посаді очільниці Верховного Суду Данішевська перебувала з 30 листопада 2017 року. З 1987 року вона була головною арбітринею арбітражу Управління торгівлі Запорізького облвиконкому.

Потім стала суддею арбітражного суду Запорізької області, з 2017 року – суддею Верховного Суду в Касаційному господарському суді.

Хто став новим головою суду

Новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва. Він обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року.

Його кандидатуру підтримали 98 суддів Верховного Суду.



Валентина Данішевська / "Українська правда"

Цинічні заяви Путіна

Джерело: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інформацію про ймовірне вторгнення Росії. Він з іронією заявив, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року, але нічого не сталось.

Ба більше, він продовжив традиційну пропаганду про те, що, мовляв, "НАТО будує в Україні свої бази, щоб знищити Росію". Насамкінець, глава Кремля цинічно "порадив" Україні налагодити відносини з Росією. Тоді, за його словами, начебто не буде ніяких загроз.

Що відомо про загрозу вторгнення

У Киви забрали науковий ступінь

Джерело: фейсбук Юлії Гришиної

Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження нардепу Іллі Киві наукового ступеню "кандидат наук з держуправління". Таке рішення прийняли одноголосно.

Сам Кива емоційно відреагував на інцидент. Він впевнений, що все поверне, а членів колегії називає "шавками".

Що треба знати про науковий ступінь Киви