У Білорусі тривають акції протесту проти сфальсифікованої перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. Всупереч затриманням та жорстким розгонам, білоруси виходять на демонстрації та продовжують страйки на робочих місцях. Водночас невідомі викрали одну з лідерок опозиції Марію Колесникову.

Про те, що відбувалося упродовж 30-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Викрадення Колесникової та інших членів Координаційної ради

У Білорусі невідомі зранку 7 вересня викрали члена координаційної ради опозиції Марію Колесникову. Біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку.

Наразі інформацію про зникнення й можливе викрадення Марії Колесникової перевіряє міліція міста Мінська. У МВС Білорусі стверджують, що не затримували Колесникову.

Водночас Литва вже закликала владу Білорусі негайно звільнити Марію Колеснікову. Там назвали дії режиму Лукашенка "сталінськими методами НКВС".

Водночас Світлана Тихановська звинуватила режим Лукашенка в терорі. На її думку, викрадення Марії Колсникової, Антона Роднянкова та Івана Кравцова – це спроба зірвати роботу Координаційної ради та залякати її членів.



Марія Колесникова перед ОМОНівцями / Фото TUT.by

Масові затримання в неділю: цифри вражають

Білоруські силовики 6 вересня затримали 633 учасників акцій протесту. Понад половина з них продовжують перебувати в СІЗО до розгляду справ у суді.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв назвав білоруську міліцію "найгуманнішою в світі". Караєв впевнений, що холоднокровнішої за білоруську міліцію більше нема ніде в світі.

Водночас у Мінську на акції протесту затримали навіть 12-річного школяра – за малюнок балончиком на асфальті.

Коли колона, в якій йшов підліток, дійшла до оточення силовиків, хтось із учасників протесту дав Ярославу балончик з фарбою, яким він намалював на асфальті напис "3%" (одне з гасел білоруської опозиції, що описує реальний рейтинг Лукашенка, – 24 канал).

Підлітка відправили до поліцейського відділку, де на нього склали протокол. Ввечері його відпустили додому.



12-річний Ярослав, якого затримали ОМОНівці / Фото Onliner.by

Акції студентів в Білорусі

Білоруські студенти продовжують креативно страйкувати, влаштовуючи акції протесту в місцевих університетах.



Студенти влаштували розсілися за колірною гамою протестувальників / Фото TUT.by

Акція протесту студентів: дивіться відео

Розбита ОМОНом кав'ярня – новий символ протестів

Вчора після багатотисячного "Маршу єдності" в Мінську почалися масові затримання. ОМОНівці та тітушки зупиняли та били людей. Після жорстких затримань частина мітингувальників спробувала сховатися від переслідування в кав'ярні O'Petit.

Співробітник кафе допоміг людям: він закрив приміщення на замок, але тітушок у спортивних костюмах і масках це не зупинило. Вони розбили скляні двері і почали затримувати людей.

Тітушки увірвались до кофейні та побили вікна: відео

З самого ранку понеділка до кав'ярні вишикувалась величезна черга людей, які прийшли підтримати власників.



Черги в кав'ярню O'Petit у Мінську / Фото TUT.by

Протести в Білорусі останніми днями: дивіться відео

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