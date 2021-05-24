Головні новини 24 травня: паспорти вакцинації в Україні, Шевченко більше не "слуга народу"

24 травня 2021 , 17:31
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Джерело:

24 канал

Вже з 1 липня в Україні можуть з'явитися паспорти вакцинації. Нардепа Євгенія Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". З аеропорту Білорусі тривалий час не випускали літак Lufthansa. Світова спільнота відреагувала на затримання блогера Романа Протасевича, а низка авіакомпаній припинили польоти над Білоруссю. Такими були головні новини 24 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо За добу в Україні виявили понад тисячу хворих на COVID-19

Паспорти вакцинації для українців

Джерело: ОП

В Україні наразі триває активне обговорення запровадження паспортів вакцинації для українців. Попередньо, їх можуть запустити вже з 1 липня. Таку ініціативу обговорили на селекторній нараді під головуванням президента Зеленського 24 травня.

Зверніть увагу! Раніше в ЄС теж вирішили ввести COVID-паспорти. Напередодні Україна та Євросоюз вже досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації".

 

Яким буде COVID-паспорт: що відомо

Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що український COVID-паспорт буде аналогічним до європейського. Документ дозволить безперешкодно подорожувати мандрівникам третіх країн, якщо вони отримали останню рекомендовану дозу вакцини хоча б за 2 тижні до прибуття.

Інформація, яку міститиме "паспорт вакцинації":

  • чи був у людини негативний результат тесту на COVID-19;
  • чи людина нещодавно вилікувалася від коронавірусу;
  • чи отримала людина щеплення препаратами, схваленими в ЄС.

Яка зараз ситуація з вакцинацією в Україні?

Згідно з даними МОЗ, від початку кампанії з вакцинації зробили 1 054 139 щеплень. Першу дозу отримали 978 352 людини, а другу – 75 787 осіб. За минулу добу в Україні проти COVID-19 щепили 1 325 осіб.

Шевченка виключили зі "Слуги народу"

Джерело: 24 канал

Парламентарі назбирали достатньо підписів, аби виключити скандального нардепа Євгенія Шевченка з фракції "Слуга народу". Тепер матеріали щодо Шевченка передадуть до апарату Верховної Ради, їх зачитають під час наступного пленарного засідання.

Причини звільнення

Як сказала нардепка Євгенія Кравчук, голосування за виключення Шевченка з фракції почалося ще 2 – 3 тижні тому. Тоді таке рішення ухвалили через те, що поведінка нардепа суперечила державній політиці та позиції "Слуги народу". Кравчук додала, що останньою краплею стала підтримка Шевченком подій у Білорусі 23 травня. 

Більше про це Затримання Романа Протасевича в Білорусі: що відомо та яке покарання загрожує засновнику NEXTA

Реакція на виключення з фракції Шевченка

Сам Шевченко зрадів цьому, заявивши, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави".

Нарешті мене виключили з фракції "Слуга народу". Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно,
– написав Шевченко він у телеграмі.

У фейсбуці він подякував колишнім колегам та заявив, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави". Шевченко впевнений, що дружити потрібно з усіма, зокрема і Білоруссю.

Більше про скандали за участю Євгенія Шевченка – читайте за посиланням.

Реакція міжнародної спільноти на затримання Протасевича

Джерело: 24 канал

Затримання Протасевича: головне

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса терміново приземлився у столиці Білорусі Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування. 

Цікаво! Вибухівки на боту Ryanair так і не знайшли.

За дивним збігом обставин на борту перебував неугодний білоруській владі блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. До інциденту він підкреслив, що в Афінах за ним стежили. Зрештою Романа, його дівчину та ще кількох осіб затримали білоруські силовики.

У Міноборони Білорусі заявили, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж про потенційну загрозу на борту. Крім того, ЗМІ пишуть, що наказ про посадку літака віддав особисто Олександр Лукашенко.

Позиція України та світу

  • Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що затримання Романа – це наступ на свободу слова. Також Україна вимагає негайного звільнення Протасевича. 
  • Мер Львова Андрій Садовий підкреслив, що весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти самопроголошеного президента.
  • Тим часом світові політики висловили стурбованість та навіть заговорили про нові санкції проти Білорусі.
  • У Держдепартаменті США також обурилися діями білоруської влади й зазначили: Білорусь поставила під загрозу життя понад 120 людей заради тиску на ЗМІ. 
Актуально! Журналіста і колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича визнали політичним в'язнем.

Як відомо, дівчину Романа Протасевича росіянку Софію Сапегу помістили у білоруське СІЗО. Сам Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська.

Затримання ще одного літака у Білорусі

Джерело: TUT.BY

Вдень 24 травня з Національного аеропорту Мінська не міг вилетіти літак авіакомпанії Lufthansa. Відомо, що авіасудно вже було готове до вильоту, аж раптом усім пасажирам наказали вийти з літака. 

Що відомо про затримання вильоту Lufthansa

  • Літак німецької авіакомпанії повинен був вилетіти з Мінська ще о 14:20, але виліт різко скасували. У пресслужбі летовища заявили, що літак не випускають через нібито електронний лист про можливий теракт.
  • Усіх пасажирів, а також їхній багаж повторно оглянули. Літак оглядали білоруські силовики з кінологами та собаками. Однак нічого небезпечного вони так і не знайшли.
  • Судно вилетіло до місця призначення, хоч і зі значним запізненням.

Коли відступить негода

Джерело: Укргідрометцентр

В Україну у ніч з 23 на 24 травня прийшов потужний циклон. Його наслідки відчули на собі більшість регіонів країни. Справжніми дощовими рекордсменами стали Київщина та Черкащина. Там випало "20 – 33 міліметри опадів".

Зараз циклон переміщується у північно-східному напрямку і до завтра покине територію нашої країни. Сьогодні вдень в Україні (крім західної частини) дощитиме, подекуди можливі грози,
– мовиться у повідомленні.

Синоптики попередили, що "на Полтавщині та Сумщині падатимуть значні дощі". А у північних, центральних та південних областях спостерігатимуться пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.


Циклон над Україною / Фото Укргідрометцентру

Тим часом на вершині Чорногори у Карпатах досі геть не травнева погода. Станом на 8:00 там зафіксували 0 градусів. На вершині – хмарно та обмежена видимість.

Автор: Альона Захарова