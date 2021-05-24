Головні новини 24 травня: паспорти вакцинації в Україні, Шевченко більше не "слуга народу"

Вже з 1 липня в Україні можуть з'явитися паспорти вакцинації. Нардепа Євгенія Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". З аеропорту Білорусі тривалий час не випускали літак Lufthansa. Світова спільнота відреагувала на затримання блогера Романа Протасевича, а низка авіакомпаній припинили польоти над Білоруссю. Такими були головні новини 24 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо За добу в Україні виявили понад тисячу хворих на COVID-19

Паспорти вакцинації для українців

Джерело: ОП

В Україні наразі триває активне обговорення запровадження паспортів вакцинації для українців. Попередньо, їх можуть запустити вже з 1 липня. Таку ініціативу обговорили на селекторній нараді під головуванням президента Зеленського 24 травня.

Раніше в ЄС теж вирішили ввести COVID-паспорти . Напередодні Україна та Євросоюз вже досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації".

Яким буде COVID-паспорт: що відомо Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що український COVID-паспорт буде аналогічним до європейського. Документ дозволить безперешкодно подорожувати мандрівникам третіх країн, якщо вони отримали останню рекомендовану дозу вакцини хоча б за 2 тижні до прибуття. Інформація, яку міститиме "паспорт вакцинації": чи був у людини негативний результат тесту на COVID-19;

чи людина нещодавно вилікувалася від коронавірусу;

чи отримала людина щеплення препаратами, схваленими в ЄС. Яка зараз ситуація з вакцинацією в Україні? Згідно з даними Згідно з даними МОЗ , від початку кампанії з вакцинації зробили 1 054 139 щеплень. Першу дозу отримали 978 352 людини, а другу – 75 787 осіб. За минулу добу в Україні проти COVID-19 щепили 1 325 осіб.

Шевченка виключили зі "Слуги народу"

Джерело: 24 канал

Парламентарі назбирали достатньо підписів, аби виключити скандального нардепа Євгенія Шевченка з фракції "Слуга народу". Тепер матеріали щодо Шевченка передадуть до апарату Верховної Ради, їх зачитають під час наступного пленарного засідання.

Причини звільнення

Як сказала нардепка Євгенія Кравчук, голосування за виключення Шевченка з фракції почалося ще 2 – 3 тижні тому. Тоді таке рішення ухвалили через те, що поведінка нардепа суперечила державній політиці та позиції "Слуги народу". Кравчук додала, що останньою краплею стала підтримка Шевченком подій у Білорусі 23 травня.

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Реакція на виключення з фракції Шевченка

Сам Шевченко зрадів цьому, заявивши, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави".

Нарешті мене виключили з фракції "Слуга народу". Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно,

– написав Шевченко він у телеграмі.

У фейсбуці він подякував колишнім колегам та заявив, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави". Шевченко впевнений, що дружити потрібно з усіма, зокрема і Білоруссю.

Реакція міжнародної спільноти на затримання Протасевича

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Джерело: 24 канал

Затримання Протасевича: головне

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса терміново приземлився у столиці Білорусі Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування.

Вибухівки на боту Ryanair так і не знайшли.

За дивним збігом обставин на борту перебував неугодний білоруській владі блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. До інциденту він підкреслив, що в Афінах за ним стежили. Зрештою Романа, його дівчину та ще кількох осіб затримали білоруські силовики.

У Міноборони Білорусі заявили, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж про потенційну загрозу на борту. Крім того, ЗМІ пишуть, що наказ про посадку літака віддав особисто Олександр Лукашенко.

Позиція України та світу

Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що затримання Романа – це наступ на свободу слова. Також Україна вимагає негайного звільнення Протасевича.

Мер Львова Андрій Садовий підкреслив, що весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти самопроголошеного президента.

Тим часом світові політики висловили стурбованість та навіть заговорили про нові санкції проти Білорусі.

У Держдепартаменті США також обурилися діями білоруської влади й зазначили: Білорусь поставила під загрозу життя понад 120 людей заради тиску на ЗМІ.

Журналіста і колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича визнали політичним в'язнем

Як відомо, дівчину Романа Протасевича росіянку Софію Сапегу помістили у білоруське СІЗО. Сам Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська.

Затримання ще одного літака у Білорусі

Джерело: TUT.BY

Вдень 24 травня з Національного аеропорту Мінська не міг вилетіти літак авіакомпанії Lufthansa. Відомо, що авіасудно вже було готове до вильоту, аж раптом усім пасажирам наказали вийти з літака.

Що відомо про затримання вильоту Lufthansa

Літак німецької авіакомпанії повинен був вилетіти з Мінська ще о 14:20, але виліт різко скасували. У пресслужбі летовища заявили, що літак не випускають через нібито електронний лист про можливий теракт.

Усіх пасажирів, а також їхній багаж повторно оглянули. Літак оглядали білоруські силовики з кінологами та собаками. Однак нічого небезпечного вони так і не знайшли.

Судно вилетіло до місця призначення, хоч і зі значним запізненням.

Коли відступить негода

Джерело: Укргідрометцентр

В Україну у ніч з 23 на 24 травня прийшов потужний циклон. Його наслідки відчули на собі більшість регіонів країни. Справжніми дощовими рекордсменами стали Київщина та Черкащина. Там випало "20 – 33 міліметри опадів".

Зараз циклон переміщується у північно-східному напрямку і до завтра покине територію нашої країни. Сьогодні вдень в Україні (крім західної частини) дощитиме, подекуди можливі грози,

– мовиться у повідомленні.

Синоптики попередили, що "на Полтавщині та Сумщині падатимуть значні дощі". А у північних, центральних та південних областях спостерігатимуться пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.



Циклон над Україною / Фото Укргідрометцентру

Тим часом на вершині Чорногори у Карпатах досі геть не травнева погода. Станом на 8:00 там зафіксували 0 градусів. На вершині – хмарно та обмежена видимість.