Головні новини 24 травня: паспорти вакцинації в Україні, Шевченко більше не "слуга народу"

Вже з 1 липня в Україні можуть з'явитися паспорти вакцинації. Нардепа Євгенія Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". З аеропорту Білорусі тривалий час не випускали літак Lufthansa. Світова спільнота відреагувала на затримання блогера Романа Протасевича, а низка авіакомпаній припинили польоти над Білоруссю. Такими були головні новини 24 травня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Важливо За добу в Україні виявили понад тисячу хворих на COVID-19
Паспорти вакцинації для українців
Джерело: ОП
В Україні наразі триває активне обговорення запровадження паспортів вакцинації для українців. Попередньо, їх можуть запустити вже з 1 липня. Таку ініціативу обговорили на селекторній нараді під головуванням президента Зеленського 24 травня.Зверніть увагу! Раніше в ЄС теж вирішили ввести COVID-паспорти. Напередодні Україна та Євросоюз вже досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації".
Яким буде COVID-паспорт: що відомо
Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що український COVID-паспорт буде аналогічним до європейського. Документ дозволить безперешкодно подорожувати мандрівникам третіх країн, якщо вони отримали останню рекомендовану дозу вакцини хоча б за 2 тижні до прибуття.
Інформація, яку міститиме "паспорт вакцинації":
- чи був у людини негативний результат тесту на COVID-19;
- чи людина нещодавно вилікувалася від коронавірусу;
- чи отримала людина щеплення препаратами, схваленими в ЄС.
Яка зараз ситуація з вакцинацією в Україні?Згідно з даними МОЗ, від початку кампанії з вакцинації зробили 1 054 139 щеплень. Першу дозу отримали 978 352 людини, а другу – 75 787 осіб. За минулу добу в Україні проти COVID-19 щепили 1 325 осіб.
Шевченка виключили зі "Слуги народу"
Джерело: 24 канал
Парламентарі назбирали достатньо підписів, аби виключити скандального нардепа Євгенія Шевченка з фракції "Слуга народу". Тепер матеріали щодо Шевченка передадуть до апарату Верховної Ради, їх зачитають під час наступного пленарного засідання.
Причини звільнення
Як сказала нардепка Євгенія Кравчук, голосування за виключення Шевченка з фракції почалося ще 2 – 3 тижні тому. Тоді таке рішення ухвалили через те, що поведінка нардепа суперечила державній політиці та позиції "Слуги народу". Кравчук додала, що останньою краплею стала підтримка Шевченком подій у Білорусі 23 травня.
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Реакція на виключення з фракції Шевченка
Сам Шевченко зрадів цьому, заявивши, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави".
Нарешті мене виключили з фракції "Слуга народу". Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно,
– написав Шевченко він у телеграмі.
У фейсбуці він подякував колишнім колегам та заявив, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави". Шевченко впевнений, що дружити потрібно з усіма, зокрема і Білоруссю.Більше про скандали за участю Євгенія Шевченка – читайте за посиланням.
Реакція міжнародної спільноти на затримання Протасевича
Джерело: 24 канал
Затримання Протасевича: головне
23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса терміново приземлився у столиці Білорусі Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування.Цікаво! Вибухівки на боту Ryanair так і не знайшли.
За дивним збігом обставин на борту перебував неугодний білоруській владі блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. До інциденту він підкреслив, що в Афінах за ним стежили. Зрештою Романа, його дівчину та ще кількох осіб затримали білоруські силовики.
У Міноборони Білорусі заявили, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж про потенційну загрозу на борту. Крім того, ЗМІ пишуть, що наказ про посадку літака віддав особисто Олександр Лукашенко.
Позиція України та світу
- Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що затримання Романа – це наступ на свободу слова. Також Україна вимагає негайного звільнення Протасевича.
- Мер Львова Андрій Садовий підкреслив, що весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти самопроголошеного президента.
- Тим часом світові політики висловили стурбованість та навіть заговорили про нові санкції проти Білорусі.
- У Держдепартаменті США також обурилися діями білоруської влади й зазначили: Білорусь поставила під загрозу життя понад 120 людей заради тиску на ЗМІ.
Як відомо, дівчину Романа Протасевича росіянку Софію Сапегу помістили у білоруське СІЗО. Сам Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська.
Затримання ще одного літака у Білорусі
Джерело: TUT.BY
Вдень 24 травня з Національного аеропорту Мінська не міг вилетіти літак авіакомпанії Lufthansa. Відомо, що авіасудно вже було готове до вильоту, аж раптом усім пасажирам наказали вийти з літака.
Що відомо про затримання вильоту Lufthansa
- Літак німецької авіакомпанії повинен був вилетіти з Мінська ще о 14:20, але виліт різко скасували. У пресслужбі летовища заявили, що літак не випускають через нібито електронний лист про можливий теракт.
- Усіх пасажирів, а також їхній багаж повторно оглянули. Літак оглядали білоруські силовики з кінологами та собаками. Однак нічого небезпечного вони так і не знайшли.
- Судно вилетіло до місця призначення, хоч і зі значним запізненням.
Коли відступить негода
Джерело: Укргідрометцентр
В Україну у ніч з 23 на 24 травня прийшов потужний циклон. Його наслідки відчули на собі більшість регіонів країни. Справжніми дощовими рекордсменами стали Київщина та Черкащина. Там випало "20 – 33 міліметри опадів".
Зараз циклон переміщується у північно-східному напрямку і до завтра покине територію нашої країни. Сьогодні вдень в Україні (крім західної частини) дощитиме, подекуди можливі грози,
– мовиться у повідомленні.
Синоптики попередили, що "на Полтавщині та Сумщині падатимуть значні дощі". А у північних, центральних та південних областях спостерігатимуться пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Циклон над Україною / Фото Укргідрометцентру
Тим часом на вершині Чорногори у Карпатах досі геть не травнева погода. Станом на 8:00 там зафіксували 0 градусів. На вершині – хмарно та обмежена видимість.