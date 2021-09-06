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Стрілянина у школі Полтави
Джерело: поліція Полтавщини
Зранку 6 вересня 19-річна дівчина влаштувала стрілянину у полтавській школі №11. Приблизно о 10:00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідома поранила 2 вчителів: стріляла з арбалета. Особу правопорушниці вдалося оперативно встановити – це місцева мешканка.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та допитують нападницю.
Що відомо про нападницю
- За словами очевидців, спочатку дівчина зайшла в один із класів та вистрілила у спину вчительці. При цьому, вона курила сигарету. Далі – заходила у кожен кабінет, що був на її шляху, та стріляла.
- У соцмережах написали, що нападниця пофарбувала волосся у зелений колір й ходила з порізаними руками. Також стверджують, що вона хотіла застрелити конкретного вчителя.
- Відомо, що дівчина, яка влаштувала стріляниу з арбалету, раніше навчалася у цій же ж школі. Втім, лише до 4 класу. Після цього вона перейшла в інший освітній заклад.
19-річна дівчина, яка влаштувала стрілянину / Фото з телеграм-каналу "Труха Харків"
Жовта зона для всієї України
Джерело: 24 канал
Вже найближчим часом вся Україна може перейти у жовту зону карантину. Це мають намір робити вже з 13 вересня. Відповідне подання МОЗ вже направило у Кабмін. Таку інформацію міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, цей крок є вимушеним, адже Україна перевищила позначки, які можуть перенести країну із зеленої зони в жовту.
Обмеження жовтої зони: що варто знати
- Дозволено проводити масові заходи, якщо на кожного учасника припадає 4 квадратних метрів площі. Це не стосується масових заходів у навчальних закладах за участю понад однієї групи та у присутності глядачів.
- Кінозали та інші заклади культури можуть працюваьти за умови, якщо заповненість місць сягатиме не більше ніж 50%.
- Можна відвідувати школи, якщо щеплення від коронавірусу отримали хоча б 80% персоналу. Водночас, аби цей дозвіл діяв, на самоізоляції повинні перебувати не більше ніж 50% учнів та персоналу.
- Перевезення пасажирів у громадському транспорті можна здійснювати лише на сидячих місцях.
- Заклади громадського харчування можуть працювати без обмежень за часом. Проте існують вимоги щодо розміщення відвідувачів та умов роботи персоналу.
- Спортзали та фітнес-центри можуть працювати, якщо їхня заповненість – менше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів. Басейни також можуть працювати. Діяльність готелів та санаторно-курортних установ дозволена.
Про червону зону поки не мовиться
Водночас очільник МОЗ запевнив, що підстав, аби вводити червону карантинну зону, наразі немає у жодній з українських областей. Втім, не виключено, що після запровадження жовтої, відбудеться поділ за регіонами: десь залишиться цей колір, а десь – якщо цього вимагатимуть показники щодо захворюваності на коронавірус – з'явиться помаранчевий та червоний.
Смерть дитини у Черкасах
Джерело: Суспільне
Помер 7-річний хлопчик Андрійко з Черкас, який з 24 серпня лежав у лікарні з тяжкими травмами у термінальній комі. Хлопчика привезли у лікарню у вкрай важкому стані. У нього були ознаки мозкової коми третього ступеня, а також внутрішньочерепна гематома. У дитини не було обох вух та нижньої губи, а також статевого органу. У лікарні, в яку потрапив хлопчик, звернули увагу й на те, що рівень гемоглобіну крові був наднизький — 51. Це означає, що дитина не доїдала або й взагалі не їла.
Тепер до будинку, де жив Андрійко, місцеві жителі несуть квіти, м'які іграшки, лампадки та записки. Вони вимагають розслідувати смерть дитини.
Мешканці Черкас вимагають справделивого слідства / Фото "Обозреватель"
Дитину могли катувати
Бабуся запевнила, що хлопчик отримав травми після того, як нібито впав з купи цегли у дворі. Жінка стверджує, що спочатку начебто самостійно надавала домедичну допомогу онукові. А швидку, мовляв, викликала лише через кілька днів після події, коли побачила, що той лежить у ліжку без свідомості.
Втім правоохоронці не виключають, що дитину могли катувати. Адже саме про це свідчив характер травм хлопчика. Бабусі оголосили про підозру. 31 серпня їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці, тобто до 29 жовтня.
Помер Жан-Поль Бельмондо
Джерело: RTL
Відомий актор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня у Парижі – на 89 році життя. Трагічну звістку підтвердив адвокат француза Мішель Годес. Причину смерті наразі не повідомляли. Ймовірно, що до цього призвела старість. "Певний час він вже погано себе почував. Він пішов тихо", – зазначив Годес.
Жан-Поль Бельмондо / Фото AP
Що відомо про Бельмондо: основне
Джерело: "Вікіпедія"
- Бельмондо народився у Франції 9 квітня 1933 року. Мав італійське походження. Його дебют у кіно відбувся у 1956 році. Усього за свою кар'єру він зіграв у кіно близько 100 ролей.
- У 2001 році Бельмондо переніс інсульт, коли грав з друзями у футбол на Корсиці. Відтоді Жан-Поль був змушений припинити роботу в театрі і кіно.
- Втім, у 74-річному віці актор повернувся на знімальний майданчик, аби знятися у фільмі "Чоловік та його собака". Він стверджував, що тоді "був щасливим, як ніколи".