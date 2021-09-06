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Стрілянина у школі Полтави

Джерело: поліція Полтавщини

Зранку 6 вересня 19-річна дівчина влаштувала стрілянину у полтавській школі №11. Приблизно о 10:00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідома поранила 2 вчителів: стріляла з арбалета. Особу правопорушниці вдалося оперативно встановити – це місцева мешканка.

Звернуть увагу! Директорка школи №11 уточнила, що нападниця вистрелила у вчительку та завідувачку школи. Одній із низ стріла з арбалету наскрізь пробила руку.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та допитують нападницю.

Що відомо про нападницю

За словами очевидців, спочатку дівчина зайшла в один із класів та вистрілила у спину вчительці. При цьому, вона курила сигарету. Далі – заходила у кожен кабінет, що був на її шляху, та стріляла.

У соцмережах написали, що нападниця пофарбувала волосся у зелений колір й ходила з порізаними руками. Також стверджують, що вона хотіла застрелити конкретного вчителя.

Відомо, що дівчина, яка влаштувала стріляниу з арбалету, раніше навчалася у цій же ж школі. Втім, лише до 4 класу. Після цього вона перейшла в інший освітній заклад.



19-річна дівчина, яка влаштувала стрілянину / Фото з телеграм-каналу "Труха Харків"

Жовта зона для всієї України

Джерело: 24 канал

Вже найближчим часом вся Україна може перейти у жовту зону карантину. Це мають намір робити вже з 13 вересня. Відповідне подання МОЗ вже направило у Кабмін. Таку інформацію міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, цей крок є вимушеним, адже Україна перевищила позначки, які можуть перенести країну із зеленої зони в жовту.

Обмеження жовтої зони: що варто знати

Дозволено проводити масові заходи, якщо на кожного учасника припадає 4 квадратних метрів площі. Це не стосується масових заходів у навчальних закладах за участю понад однієї групи та у присутності глядачів.

Кінозали та інші заклади культури можуть працюваьти за умови, якщо заповненість місць сягатиме не більше ніж 50%.

Можна відвідувати школи, якщо щеплення від коронавірусу отримали хоча б 80% персоналу. Водночас, аби цей дозвіл діяв, на самоізоляції повинні перебувати не більше ніж 50% учнів та персоналу.

Перевезення пасажирів у громадському транспорті можна здійснювати лише на сидячих місцях.

Заклади громадського харчування можуть працювати без обмежень за часом. Проте існують вимоги щодо розміщення відвідувачів та умов роботи персоналу.

Спортзали та фітнес-центри можуть працювати, якщо їхня заповненість – менше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів. Басейни також можуть працювати. Діяльність готелів та санаторно-курортних установ дозволена.

Про червону зону поки не мовиться

Водночас очільник МОЗ запевнив, що підстав, аби вводити червону карантинну зону, наразі немає у жодній з українських областей. Втім, не виключено, що після запровадження жовтої, відбудеться поділ за регіонами: десь залишиться цей колір, а десь – якщо цього вимагатимуть показники щодо захворюваності на коронавірус – з'явиться помаранчевий та червоний.

Зверніть увагу! Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що запровадження локдауна в Україні не уникнути. Проте, на його думку, станеться це не раніше листопада.

Смерть дитини у Черкасах

Джерело: Суспільне

Помер 7-річний хлопчик Андрійко з Черкас, який з 24 серпня лежав у лікарні з тяжкими травмами у термінальній комі. Хлопчика привезли у лікарню у вкрай важкому стані. У нього були ознаки мозкової коми третього ступеня, а також внутрішньочерепна гематома. У дитини не було обох вух та нижньої губи, а також статевого органу. У лікарні, в яку потрапив хлопчик, звернули увагу й на те, що рівень гемоглобіну крові був наднизький — 51. Це означає, що дитина не доїдала або й взагалі не їла.

Тепер до будинку, де жив Андрійко, місцеві жителі несуть квіти, м'які іграшки, лампадки та записки. Вони вимагають розслідувати смерть дитини.



Мешканці Черкас вимагають справделивого слідства / Фото "Обозреватель"

Дитину могли катувати

Бабуся запевнила, що хлопчик отримав травми після того, як нібито впав з купи цегли у дворі. Жінка стверджує, що спочатку начебто самостійно надавала домедичну допомогу онукові. А швидку, мовляв, викликала лише через кілька днів після події, коли побачила, що той лежить у ліжку без свідомості.

Втім правоохоронці не виключають, що дитину могли катувати. Адже саме про це свідчив характер травм хлопчика. Бабусі оголосили про підозру. 31 серпня їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці, тобто до 29 жовтня.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, 51-річну підозрювану звати Вікторія Лясова. Місцеві жителі ствердують, що бабуся давно має проблеми із законом й начебто є фігуранткою кількох справ.

Помер Жан-Поль Бельмондо

Джерело: RTL

Відомий актор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня у Парижі – на 89 році життя. Трагічну звістку підтвердив адвокат француза Мішель Годес. Причину смерті наразі не повідомляли. Ймовірно, що до цього призвела старість. "Певний час він вже погано себе почував. Він пішов тихо", – зазначив Годес.



Жан-Поль Бельмондо​ / Фото AP

Що відомо про Бельмондо: основне

Джерело: "Вікіпедія"