День пам'яті захисників, вибух в Кабулі, негода у Києві: головні новини 29 серпня
Джерело:24 канал
День пам'яті захисників: Україна згадує тих, хто не повернувся з війни на Донбасі. Помер Герой України Олександр Петраківський. Вибух у Кабулі: Штати завдали удару по авто терористів ІДІЛ, у якому була вибухівка. Злива у Києві: через негоду частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра". Десяте "золото" України на Паралімпіаді. Такими були головні новини неділі, 29 серпня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 29 серпня:
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День пам'яті захисників: Україна вшановує пам'ять загиблих у війні на Донбасі
Джерело: 24 канал
29 серпня – День пам'яті захисників України. Зокрема, у цей день згадують полеглих під час Іловайської трагедії, а також подвиг всіх героїв, які не повернулись з війни на Донбасі.
День пам'яті захисників України започаткували у 2019 році – після указу президента Зеленського.
Вшанування пам'яті загиблих у Києві
- У Києві глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих, що на Трьохсвятительській у Києві.
- У церемонії вшанування також взяли участь спікер Дмитро Разумков, прем'єр Денис Шмигаль та голова ОП Андрій Єрмак.
- У Міністерстві оборони протягом 40 хвилин зачитували імена полеглих героїв. На їхню честь лунав скорботний дзвін та військовий салют.
- О 10:00 пам'ять загиблих воїнів вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання.
Вшанування пам'яті загиблих у Києві / Фото ОП та 24 каналу
Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим у 2014 році воїнам
Джерело: Офіс Президента
Біля Міністерства оборони 29 серпня під час церемонії вшанування пам'яті захисників України президент посмертно присвоїв звання Героя України загиблим у 2014 році воїнам:
- орденом "Золота Зірка" посмертно відзначили бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка;
- його присвоїли і загиблому солдату Віктору Гурняку.
Горбенко загинув, намагаючись врятувати побратима / Фото з сайту "Український меморіал"
Святослав Горбенко на прізвисько "Скельд" був "кіборгом"
- У свої 19 років Горбенко став вояком Добровольчого Українського корпусу "Правий сектор". Він разом із побратимами захищав Донецький аеропорт.
- Загинув 3 жовтня 2014 року, коли рятував поранених бійців. Разом із Сергієм "Каспером" Андрєєвим намагався врятувати пораненого бійця "Фрола" біля старого терміналу аеропорту.
- У будівлю влучив танковий снаряд, уламками якого поранило Горбенка та Андрєєва. Врятувати захисників не вдалося, вижив тільки "Фрол".
У Віктора Гурняка залишилась донечка та дружина / Фото Петра Задорожного, LUFA
Віктор Гурняк був пластуном, волонтером, журналістом
- А також Гурняк був фотокореспондентом українських та закордонних медіа, співзасновником фотоагентства LUFA і воїном батальйону "Айдар".
- Його знали під псевдонімами "Гарт", "Гартік" і позивним "Олігарх". Він збирав гроші та купував і доставляв необхідні речі у зону АТО.
- Загинув біля 32 блокпосту у Луганській області, коли вивозив поранених під мінометним обстрілом 19 жовтня 2014 року неподалік селища Сміле.
- Посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеню, "Народний Герой України", медаллю "За участь в бою", пластовим хрестом "За геройський чин" та іншими.
- У нього залишилася дружина та неповнолітня донька.
Помер Герой України Олександр Петраківський: його поранили на Донбасі у 2014
Джерело: фейсбук Павла Ткачука
33-річний підполковник Олександр Петраківський, Герой України помер 29 серпня. Це трапилось наслідок важкого поранення, яке отримав у 2014 році на Донбасі. Останні 7 років захисник був прикутий до ліжка.
Про це повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Петро Ткачук.
Герой України підполковник Олександр Петраківський був, є і залишатиметься завжди справжнім прикладом служіння Українському народові, взірцем мужності та честі,
– написав Ткачук.
Він додав, що рідні та близькі 7 років боролись за його життя.
Що відомо про Олександра Петраківського
- Герой України був командиром роти 8-го окремого полку спецпризначення ЗСУ.
- Освіту він здобув саме у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
- Проходив службу в одному з елітних військових частин спецпризначенців.
- 20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Петраківського забезпечувала проходження колони техніки ЗСУ та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська. Неподалік Щастя група виявила ворожу засідку та вступила у бій з противником.
- Петраківський отримав важке поранення голови, проте продовжував керувати групою та допомагав евакуйовувати поранених.
- Указом президента Петраківському присвоїли звання Героя України.
Герой був прикутий до ліжка 7 років / Фото з фейсбуку Павла Ткачука
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Вибух у Кабулі: Штати завдали удару по авто тетористів ІДІЛ, у якому була вибухівка
Джерело: Asvaka
У столиці Афганістану 29 серпня знову пролунав сильний вибух. Очевидці публікують фото густих хмар диму над Кабулом.
- Очевидці припускають, що вибух спричинила ракета, яка влучила у житловий будинок.
- Жителі Кабула зазначають, що так війська США можуть знищувати обладнання.
- Жодна група поки не взяла відповідальність за вибух.
Вибух знову пролунав у Кабулі: дивіться відео
Згідно з непідтвердженою інформацією афганського телеканалу Ariana News, "вбито 6 людей, зокрема 4 дітей, ще 4 отримали поранення, коли міномет влучив у будинок Кабулі".
У Пентагоні підтвердили, що вони завдали удару по смертниках "Ісламської держави"
Джерело: Al Jazeera
Штати підтвердили, що з допомогою безпілотника завдали удару по авто бойовиків, у якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІД.
Значні вторинні вибухи з автомобіля вказували на наявність значної кількості вибухових матеріалів,
– розповів чиновник зі Штатів.
- Інформацію про значну кількість вибухівки підтвердив у твітері речник Центрального командування США Білл Урбан.
- За інформацією "АР", Штати ліквідували бойовиків перед тим, як терористи зуміли завдати удару по аеропорту Кабула.
- Він також додав: "Оцінюємо можливість того, що постраждали цивільні, однак наразі про це свідчень немає".
ЗМІ публікують ймовірні наслідки удару: дивіться відеоЗверніть увагу! Талібан захопив владу в Афганістані 15 серпня. З того часу люди масово хочуть покинути країну. 27 серпня у Кабулі вже пролунали щонайменше два вибухи – спочатку терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу біля входу в аеропорт Кабула. Другий вибух стався біля готелю неподалік аеропорту. Загинуло щонайменше 170 людей. Відомо про загибель 13 військових США.
Злива у Києві: через негоду частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра"
Джерело: Київська міська рада
Київ та область 29 серпня накрила потужна злива з грозою. Негода триматимеся до кінця доби.
Синоптики попередили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них. Також не варто не братися за металеві вхідні двері.
- У мережі публікують фото та відео зливи. На них видно, як люди бредуть у воді.
- На вулиці Жилянській затопило проїжджу частину та утворився гейзер. Тому водіїв та пішоходів закликають бути обережними.
- На проспекті Перемоги негода повалила дерева.
Через негоду частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра"
Джерело: телеграм Kyiv Metro Alerts
У Києві через потужну грозу 29 серпня довелося зачинити перший вестибюль станції Героїв Дніпра. Водночас вестибюль 2 станції "Героїв Дніпра" продовжує працювати у звичному режимі.
Станцію метро "Героїв Дніпра" затопило: дивіться відео
Негода у Києві: дивіться відео
Довідка. Синоптики повідомили, що 30 серпня у Києві триватиме негода. У столиці дощитиме і вдень, і вночі. Водночас у місті буде тепло. Середня температура становитиме +25...+27 градусів.
Десяте "золото" України на Паралімпіаді: веслувальник Полянський "порвав" суперників
Джерело: 24 канал
Роман Полянський виграв золоту медаль в академічному веслуванні. Він подолав дистанцію з часом 9:48.78. Друге місце посів австралієць Ерік Горрі, який відстав від нашого земляка на 12.04 секунди. Трійку призерів замкнув бразилець Рене Кампос Перейра (+14.76).
Роман завоював ювілейну десяту золоту нагороду для України у Токіо.
Полянський здобув своє друге "золото" у кар'єрі. У 2016 українець був найкращим у Ріо на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x.
29 серпня українці здобули:
- 10 "бронзу" України – дзюдоїст Олександр Назаренко;
- 18 "срібло" України – плавець Андрій Трусов;
- 19 "срібло" – паверліфтерка Наталія Олійник;
- 20 "срібло" – плавець Денис Остапченко;
- 21 "срібло" – плавець Ілля Яременко;
- 11 "бронза" – плавець Максим Веракса;
- 22 "срібло" – Анастасія Мисник за штовхання ядра.
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