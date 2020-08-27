У Новій Зеландії 29-річного австралійця Брентона Тарранта засудили до довічного ув'язнення. Навесні 2019 року чоловік влаштував стрілянину у двох мусульманських святинях. Внаслідок теракту загинула 51 особа.

Таррант визнав себе винним у вбивстві 51 людини та замаху на життя ще 40 осіб, а також у вчиненні терористичного акту. Про це повідомляє BBC.

Зверніть увагу Неонацизм під керівництвом Росії: СБУ викрила послідовників терориста Брентона Тарранта

Через адвоката терорист передав, що погоджується із вироком, однак перед судом не виступить. Журналісти, які були присутні під час судових засідань, розповідають, що Террант взагалі не реагував на те, що відбувалося навколо.

Імена жертв суддя зачитував майже годину

Оголошеня вироку тривало чотири дні. В останній день суддя майже годину зачитував імена загиблих та поранених унаслідок стрілянини Тарранта. Дії терориста він назвав "нелюдськими".

"Ці сльози не для вас"

На засіданнях також виступили родичі загиблих. Сара Касем, батька якої розстріляв Таррант, стримувала сльози, щоб не показати їх вбивці.

Ці сльози не для вас,

– заявила Сара, звертаючись до терориста.

Зауважимо, що це вперше в історії Нової Зеландії злочинця засудили до довічного ув'язнення без можливості достроково вийти.

Що відомо про теракт Брентона Тарранта