Вбив понад 50 осіб: у Новій Зеландії терористу винесли найжорсткіший в історії країни вирок
У Новій Зеландії 29-річного австралійця Брентона Тарранта засудили до довічного ув'язнення. Навесні 2019 року чоловік влаштував стрілянину у двох мусульманських святинях. Внаслідок теракту загинула 51 особа.
Таррант визнав себе винним у вбивстві 51 людини та замаху на життя ще 40 осіб, а також у вчиненні терористичного акту. Про це повідомляє BBC.
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Через адвоката терорист передав, що погоджується із вироком, однак перед судом не виступить. Журналісти, які були присутні під час судових засідань, розповідають, що Террант взагалі не реагував на те, що відбувалося навколо.
Імена жертв суддя зачитував майже годину
Оголошеня вироку тривало чотири дні. В останній день суддя майже годину зачитував імена загиблих та поранених унаслідок стрілянини Тарранта. Дії терориста він назвав "нелюдськими".
"Ці сльози не для вас"
На засіданнях також виступили родичі загиблих. Сара Касем, батька якої розстріляв Таррант, стримувала сльози, щоб не показати їх вбивці.
Ці сльози не для вас,
– заявила Сара, звертаючись до терориста.
Що відомо про теракт Брентона Тарранта
- Теракт відбувся 15 березня 2019 року у мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид у новозеландському місті Крайстчерч.
- Унаслідок стрілянини загинула 51 людина та ще 40 отримали поранення. Наймолодшому загиблому виповнилося лише три роки.
- Таррант під час розстрілу у мечеті вів пряму трансляцію на фейсбуці. Мотороше відео тривало 17 хвилин, згодом аккаунт терориста заблокували.
- Затримали Тарранта за 100 кілометрів від Крайстчерча. Він їхав до наступного у своєму списку містечка, щоб і там влаштувати стрілянину.
- Таррант зізнався, що готував теракт упродовж 18 місяців.