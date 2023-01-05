Україна неодноразово фіксувала сексуальні злочини там, де були російські війська. І хоча російська влада заперечує зловживання цивільним населенням, численні докази сексуального насильства з боку російських військ вказують на протилежне.

До теми На Херсонщині окупанти протягом 4 місяців ґвалтували жінку

Українку роздягли та прив'язали до стола

Під час окупації Херсона, на 8-9 день російського ув'язнення 26-річну українку Ольгу прив'язали до столу голою по пояс. Протягом 15 хвилин окупант, який затримав жінку, нецензурно лаявся на її адресу, потім накинув на неї куртку і впустив до кімнати ще сімох чоловіків.

Крім того, загарбники погрожували жінці зґвалтуванням, а також били кулаками та ногами по голові, грудях та зламали ребро. За словами Ольги, росіяни начепили на її ноги, руки та мочки вух затискачі, щоб пропустити через її тіло електричний струм, і облили її водою, щоб посилити удари.

Слідча офісу Генпрокурора Анна Сосонська зазначає, що росіяни використовували сексуальні злочини як зброю в місцях, якими вони колись керували. Такі факти вже задокументували у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Окупанти застрелили чоловіка, а його жінку зґвалтували

42-річна Вікторія з Київської області, тремтить, коли розповідає, як на початку березня російські солдати застрелили її сусіда, а потім потягли її та дружину сусіда на зґвалтування.

Іноді, коли відключається електрика, мене охоплює страх, і я відчуваю, що вони можуть повернутися,

– каже Вікторія.

Сусідка Наталія, яку також зґвалтували окупанти, а її чоловіка вбили, знайшла притулок за кордоном. Проте, на жаль, її 15-річний син вчинив самогубство після побаченого.

Синці на спині були у вигляді літери Z

35-річного активіста Андрія у серпні окупанти ув'язнили на п'ять діб. Росіяни звинуватили його в допомозі партизанам-підпільникам і вимагали видати своїх друзів і знайомих.

"Тебе б'ють струмом, потім дають відпочити. Коли одужаєш, то б'ють кийками або кулаками", – каже активіст.

За його словами, синці на спині були у вигляді літери Z – символу російських бойовиків в Україні. Від ударів електричним струмом у мочки вух він втратив свідомість.

Українці розповіли про звірства окупантів / Фото The New York Times

Як почуваються зараз жертви зґвалтувань

Помічниця керівника фонду боротьби з насильством Анна Орел зазначила, що з понад 800 жінок, з якими працював фонд, 22 визнали, що зазнали сексуального насильства під час війни. Вісім із них були неповнолітні.

"Деякі жінки висловлювали суїцидальні думки. Одна дівчина сказала, що хотіла зрізати з себе шкіру. Вона терпіти не могла запах чоловічих парфумів. Інші боялися військової форми, навіть українських військових, та й чоловіків взагалі", – каже Орел.

Серед окупантів є чітка схема поведінки, коли російські війська захоплюють територію: окупаційні війська приїжджають, а на другий-третій день починаються зґвалтування.

За словами очевидців, командири наказували зґвалтувати або давали вказівки солдатам знайти "трохи розслаблення".

У Херсоні виявили приміщення для катувань

Слідчі знайшли щонайменше чотири великі ізолятори із явними доказами системних тортур під час окупації.

У підвалі бізнес-центру затримані спали на шматках картону в цілковитій темряві та вирізали на стіні лічильники для підрахунку днів і повідомлення "О Боже, дай сили".

В приміщенні правоохоронці знайшли гумову палицю, металеві наручники та електрогриль, яким обпікали пальці. Також знайшли список російських офіцерів, які там працювали.

Прокуратура та міська влада заявили, що в ізоляторах відбувалося масове сексуальне насильство, включаючи зґвалтування кийками та удари електричним струмом по статевих органах.

Скільки кримінальних справ відкрили

Жертвами зґвалтувань були українці, віком від 4 до 80 років. Варто додати, що 4-річну дівчинку примушували до орального сексу з окупантом. Крім того, зафіксовано понад десяток випадків групових зґвалтувань, примусу членів родини спостерігати за сексуальним насильством над родичем тощо.

Наразі прокуратура відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство на ґрунті конфлікту. Проте справжня кількість таких злочинів набагато більше.

В одному з раніше окупованих сіл Київської області психологи виявили, що кожна дев'ята жінка зазнала сексуального насильства. Сотні людей постраждали від сексуального насильства та тортур у російських ізоляторах.