Украина неоднократно фиксировала сексуальные преступления там, где были русские войска. И хотя российские власти отрицают злоупотребление гражданским населением, многочисленные доказательства сексуального насилия со стороны российских войск указывают на противоположное.

К теме В Херсонской области оккупанты в течение 4 месяцев насиловали женщину

Украинку раздели и привязали к столу

Во время оккупации Херсона на 8-9 день российского заключения 26-летнюю украинку Ольгу привязали к столу голой по пояс. В течение 15 минут задержавший женщину оккупант нецензурно ругался в ее адрес, затем набросил на нее куртку и впустил в комнату еще семерых мужчин.

Кроме того, захватчики угрожали женщине изнасилованием, а также избивали кулаками и ногами по голове, груди и сломали ребро. По словам Ольги, россияне нацепили на ее ноги, руки и мочки ушей зажимы, чтобы пропустить через ее тело электрический ток, и облили ее водой, чтобы усилить удары.

Следователь офиса Генпрокурора Анна Сосонская отмечает, что россияне использовали сексуальные преступления как оружие в местах, которыми они когда-то руководили. Подобные факты уже задокументировали в Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Оккупанты застрелили мужа, а его жену изнасиловали

42-летняя Виктория из Киевской области, дрожит, когда рассказывает, как в начале марта российские солдаты застрелили ее соседа, а затем потащили ее и жену соседа на изнасилование.

Иногда, когда электричество отключается, меня охватывает страх, и я чувствую, что они могут вернуться,

– говорит Виктория.

Соседка Наталья, которую также изнасиловали оккупанты, а ее мужа убили, нашла убежище за границей. Однако, к сожалению, ее 15-летний сын совершил самоубийство после увиденного.

Синяки на спине были в виде буквы Z

35-летнего активиста Андрея в августе оккупанты заключили в тюрьму на пять суток. Россияне обвинили его в помощи партизанам-подпольщикам и потребовали выдать своих друзей и знакомых.

"Тебя бьют током, потом дают отдохнуть. Когда поправишься, то бьют дубинками или кулаками", – говорит активист.

По его словам, синяки на спине были в виде буквы Z – символа русских боевиков в Украине. От ударов электрическим током в мочки ушей он потерял сознание.

Украинцы рассказали о зверствах кафиров / Фото The New York Times

Как чувствуют себя сейчас жертвы изнасилований

Помощница руководителя фонда борьбы с насилием Анна Орел отметила, что из более 800 женщин, с которыми работал фонд, 22 признали, что подверглись сексуальному насилию во время войны. Восемь из них были несовершеннолетними.

"Некоторые женщины высказывали суицидальные мысли. Одна девушка сказала, что хотела срезать с себя кожу. Она терпеть не могла запах мужских духов. Другие боялись военной формы, даже украинских военных, да и мужчин вообще", – говорит Орел.

Среди оккупантов есть четкая схема поведения, когда российские войска захватывают территорию: оккупационные войска приезжают, а на второй-третий день начинаются изнасилования.

По словам очевидцев, командиры приказывали изнасиловать или давали указания солдатам найти "чуть-чуть расслабления".

В Херсоне обнаружили помещение для пыток

Следователи обнаружили по меньшей мере четыре больших изолятора с явными доказательствами системных пыток во время оккупации.

В подвале бизнес-центра задержанные спали на кусках картона в полной темноте и вырезали на стене счетчики для подсчета дней и сообщения "О Боже, дай силы".

В помещении правоохранители обнаружили резиновую палку, металлические наручники и электрогриль, которым обжигали пальцы. Также нашли список работавших там российских офицеров.

Прокуратура и городские власти заявили, что в изоляторах происходило массовое сексуальное насилие, включая изнасилование дубинками и ушибы электрическим током по половым органам.

Сколько уголовных дел открыли

Жертвами изнасилований были украинцы в возрасте от 4 до 80 лет. Следует добавить, что 4-летнюю девочку принуждали к оральному сексу с оккупантом. Кроме того, зафиксировано более десяти случаев групповых изнасилований, принуждения членов семьи наблюдать за сексуальным насилием над родственником и т.д.

В настоящее время прокуратура открыла уже 154 дела о сексуальном насилии на почве конфликта. Однако подлинное количество таких преступлений гораздо больше.

В одном из ранее оккупированных сел Киевской области психологи обнаружили, что каждая девятая женщина испытала сексуальное насилие. Сотни людей пострадали от сексуального насилия и пыток в российских изоляторах.