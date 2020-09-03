Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 6% річних з 4 вересня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії незалежної України рівні.

Подальша монетарна політика Нацбанку залежатиме від розвитку ситуації з коронавірусом в Україні. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, інформує 24 канал.

Важливо За яких умов гривня буде стабільною: відповідь голови Ради НБУ

Як в НБУ пояснили збереження облікової ставки на рівні 6%

НБУ пояснює, що для макрофінансової стабільності існує ризик у вигляді поглиблення пандемії COVID-19 та пов'язане з цим посилення карантинних заходів.

Збільшення кількості хворих на коронавірус наразі не вплинуло на темпи відновлення економічної активності, але нова хвиля COVID-19 може стримати споживчий попит і загальмувати пожвавлення в секторі послуг.

За словами Шевченка, це рішення схвалили, незважаючи на низьку інфляцію, яка в липні – серпні була нижчою цільового діапазону 5%.

Актуальними залишаються також інші ризики:

негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність,

ескалація військового конфлікту на Донбасі,

мінливість світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату

ризик посилення протекціонізму в світі.

Виходячи з цих міркувань, в НБУ вирішили не знижувати облікову ставку.

Зверніть увагу! У 2019 році Нацбанк п'ять разів знижував облікову ставку, а у 2020-му – ще чотири. З 11 червня вона перебуває на найнижчому в історії України рівні – 6%. Для порівняння: на початку 2019 року ставка була 18%, на початку 2020 – 13,5%.

До теми НБУ знизив облікову ставку до 6%. Як це позначиться на економічній ситуації в країні