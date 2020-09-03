Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%: що це означає
Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 6% річних з 4 вересня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії незалежної України рівні.
Подальша монетарна політика Нацбанку залежатиме від розвитку ситуації з коронавірусом в Україні. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, інформує 24 канал.
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Як в НБУ пояснили збереження облікової ставки на рівні 6%
- НБУ пояснює, що для макрофінансової стабільності існує ризик у вигляді поглиблення пандемії COVID-19 та пов'язане з цим посилення карантинних заходів.
- Збільшення кількості хворих на коронавірус наразі не вплинуло на темпи відновлення економічної активності, але нова хвиля COVID-19 може стримати споживчий попит і загальмувати пожвавлення в секторі послуг.
- За словами Шевченка, це рішення схвалили, незважаючи на низьку інфляцію, яка в липні – серпні була нижчою цільового діапазону 5%.
Актуальними залишаються також інші ризики:
- негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність,
- ескалація військового конфлікту на Донбасі,
- мінливість світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату
- ризик посилення протекціонізму в світі.
Виходячи з цих міркувань, в НБУ вирішили не знижувати облікову ставку.
До теми НБУ знизив облікову ставку до 6%. Як це позначиться на економічній ситуації в країні
Що таке облікова ставка?У питанні регулювання економіки облікова ставка вказує на фактичну вартість грошей. Нижча облікова ставка вказує на те, що гроші в економіці є дешевшими. Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ видає кредити комерційним банкам. Відтак це частково й визначає, під які відсотки комерційні банки видають гроші людям і бізнесу.
Зниження облікової ставки в Україні фактично означає, що економіка держави починає розвиватися і "одужувати".