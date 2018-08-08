Обшуки у журналістів у Білорусі продовжуються – тепер у кореспондента DW

Представники Слідчого комітету Білорусі прийшли з обшуком до кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського.

Про це сам журналіст вранці 8 серпня повідомив у своєму Facebook.

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"До мене прийшов Слідчий комітет", – написав він.

Про обшук також повідомила його дружина – журналістка Ольга Биковська, згадавши про пошук понятих.

За даними білоруських ЗМІ, обшук почався приблизно о 8:30 середи. Правоохоронці пояснили Биковському, що прийшли проводити перевірку і обшук за адресою, а не до нього особисто, і що мають ордер прокурора.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо про затримання 8 журналістів та редакторів білоруських опозиційних видань TUT.BY і "БелаПАН". За даними Слідчого комітету, операція була пов'язана з розслідуванням справи про незаконний доступ до платної інформації державного агентства БЕЛТА. У той же день Павлюк Биковський як медіаексперт коментував ці обшуки та затримання в радіоефірі.