Цинічний обстріл частини ДСНС, десяток постраждалих: що відомо про атаку на Дніпро 22 травня

Ворог випустив декілька десятків повітряних цілей у напрямку Дніпропетровщини. Чимало ракет та дронів вдалось збити силам ППО, однак були й прильоти. Внаслідок них є постраждалі та руйнування інфраструктурних об'єктів.

У ніч на 22 травня в Дніпрі та загалом в регіоні будо неспокійно. Близько 02:30 пролунала повітряна тривога, а о 04:25 з'явилися перші повідомлення про наслідки ворожої атаки. Більше про це – в матеріалі 24 Каналу.

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Про жертв та постраждалих

Глава ОВА Сергій Лисак констатував, що у Дніпровському районі через ракетний удар отримав поранення 27-річний чоловік – зараз він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Разом з тим в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав уламок БпЛА та ракети, внаслідок чого постраждало 7 людей. Серед них є жінки 52 та 70 років – медики надають їм допомогу.

Руйнування інфраструктури

У Дніпровському районі було пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу. Через удари спалахнули дві пожежі, однак полум'я вдалось оперативно ліквідувати.

Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси,

– написав Лисак.

Водночас він зауважив, що було влучання у приватне підприємство у Дніпрі. Загалом у місті понівечено 3 будівлі через обстріл.

Також в населених пунктах Іларіонівської громади зачепило 3 приватні будинки, 9 багатоквартирних будівель, а також дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощено 6 авто.

Наслідки обстрілу Дніпра та області / фото ОВА

Атака на частину ДСНС

Окремо наголосимо на тому, що російські солдати випустили ракети по рятувальній частині в Дніпрі. Як відомо, це є порушенням норм Женевської конвенції – тобто законів, звичаїв ведення війни та просто-таки людської моралі.

Обстріл частини ДСНС: переглядайте фото та відео

Робота ППО

Як зазначили вранці 22 травня в Повітряних силах, окупанти випустили по області:

20 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 (усі збила ППО);

16 ракет різних типів (чотири Х-101/Х-555 збила ППО).

Власне, серед арсеналу озброєння, що атакувало вночі Дніпро, були такі крилаті повітряні цілі:

4 ракети повітряного базування Х-101/Х-555, що окупанти випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 ракет Х-22 – із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з напрямку Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запоріжжя.

Мотиви ворога

Вранці 22 травня цю атаку також прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські загарбники намагаються знайти вразливі місця у роботі української протиповітряної оборони, тому й зосередились на одному напрямку, випустивши по ньому декілька десятків різних повітряних цілей.

Враховуючи, що застосовується різна зброя, це вкотре підтверджує, що ворогу не дає спокою наша ППО,

– наголосила спікерка.

Також вона заявила, що останнім часом противник просуває наратив стосовно того, що українська ППО є "шкідливою", адже внаслідок її роботи та падіння уламків повітряних цілей є руйнування та постраждалі.

Гуменюк закликала не вестись на такі маніпуляції та завжди спускатися в укриття, аби вберегти своє життя.

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Слід сказати наостанок, що Росія дещо змінила тактику ракетних ударів. Принаймні про це говорили у британській розвідці. Як зазначили експерти, загарбники активніше почали обстрілювати міста та села нашої держави вночі, хоча таких масованих атак, які були восени 2022-го, – не спостерігається.

Однак ворог частіше почав використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати спостереження SuperCam для того, аби збільшити ефективність ударів. Проте нюанс у тому, що ці дрони надзвичайно вразливі до української ППО.