Саме кримінальний авторитет і підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидвох неодноразово судили за тяжкі злочини.

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Аби прибрати конкурента, діяльність якого пов'язана з ринком продукції водних біоресурсів, чоловік запропонував 100 тисяч гривень. На щастя, наміри бізнесмена зруйнували правоохоронці. Працівники Управління міграційної поліції Одещини встановили, де, коли та в який спосіб вони планували вбивство і попередили жертву.

Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, його затримали. Силовики, які були залучені до спецоперації, затримали й інших осіб, які були причетні до правопорушення. Під час санкціонованих зборів правоохоронці вилучили:

мобільні телефони,

флеш-накопичувачі,

чорнові записи,

одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця,

а також зброю, гранату та наркотики.​

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Чоловіків звинувачують за декількома статтями, зокрема:

стаття 15 про замах на злочин;

стаття 115 про умисне вбивство.

За скоєне зловмисникам загрожу: