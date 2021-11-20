Именно криминальный авторитет и подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Обоих неоднократно судили за тяжкие преступления.
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Чтобы убрать конкурента, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, мужчина предложил 100 тысяч гривен. К счастью, намерения бизнесмена разрушили правоохранители. Работники Управления миграционной полиции Одесской области установили, где, когда и каким образом они планировали убийство и предупредили жертву.
Как только исполнитель преступления приехал за потерпевшим на рынок, где он работал, его задержали. Силовики, которые были привлечены к спецоперации, задержали и других лиц, которые были причастны к правонарушению. Во время санкционированного собрания правоохранители изъяли:
- мобильные телефоны,
- флеш-накопители,
- черновые записи,
- одежду и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя,
- а также оружие, гранату и наркотики.
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Мужчин обвиняют по нескольким статьям, в частности:
- статья 15 о покушении на преступление;
- статья 115 об умышленном убийстве.
За содеянное злоумышленникам грозит:
- лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;
- или пожизненное заключение.