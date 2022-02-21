На место происшествия сразу прибыли следователи, а злоумышленников начали разыскивать. Впоследствии об их задержании сообщили местные нацгвардейцы.

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Из чего произвели выстрел

О стрельбе сообщили полицейским примерно в 19:30. Следователи установили, что конфликт возник между двумя компаниями молодых людей. Затем один из участников потасовки схватился за оружие и выстрелил.

Правоохранители считают, что это был травматический пистолет. Однако потерпевшего все же пришлось госпитализировать в критическом состоянии.

Раненый попал в реанимацию

В Нацгвардии Одессы сообщили, что информацию об инциденте сразу передали служащим, патрулировавшим Киевский район. Именно они прибыли на место происшествия первыми и обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии.

У него были не только огнестрельные ранения, но и колотые раны. Ему начали оказывать первую домедицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчину сразу направили в реанимацию.

Нож, которым, вероятно, порезали потерпевшего / Фото Нацгвардии Одессы

Как разыскали злоумышленников

Чиновники сразу начали обследовать прилегающую территорию и обнаружили подозрительных лиц. Они задержали 5 человек, которые могли быть причастны к инциденту. У одного из задержанных обнаружили нож.

Впоследствии, их всех передали правоохранителям для установления обстоятельств. Сейчас дело расследуют по статье об "Умышленном легком телесном повреждении". Максимальное наказание за нее – до 2 лет тюрьмы.

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Мужчины, которых задержали правоохранители / Фото Нацгвардии Одессы