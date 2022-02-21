На місце події одразу прибули слідчі, а зловмисників почали розшукувати. Згодом про їхнє затримання повідомили місцеві нацгвардійці.

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Із чого зробили постріл

Про стрілянину повідомили поліцейським приблизно о 19:30. Слідчі встановили, що конфлікт виник між двома компаніями молодиків. Потім один із учасників бійки вхопився за зброю та вистрілив.

Правоохоронці вважають, що це був травматичний пістолет. Проте потерпілого все ж довелося госпіталізувати в критичному стані.

Поранений потрапив до реанімації

У Нацгвардії Одеси повідомили, що інформацію про інцидент одразу передали службовцям, які патрулювали Київський район. Саме вони прибули на місце події першими та виявили непритомного потерпілого.

У нього були не лише вогнепальні поранення, а й колоті рани. Йому почали надавати першу домедичну допомогу та викликали швидку. Чоловіка одразу направили в реанімацію.



Ніж, яким, ймовірно, порізали потерпілого / Фото Нацгвардії Одеси

Як розшукали зловмисників

Службовці одразу почали обстежувати прилеглу територію та виявили підозрілих осіб. Вони затримали 5 осіб, які можуть бути причетними до інциденту. В одного із затриманих виявили ніж.

Згодом їх усіх передали правоохоронцям для встановлення обставин. Наразі справу розслідують за статтею про "Умисне легке тілесне ушкодження". Максимальне покарання за нею – до 2 років ув'язнення.

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Чоловіки, яких затримали правоохоронці / Фото Нацгвардії Одеси