Женский половой орган позолоченный и встроенный в частицу коронавируса серого цвета. Об этой инсталляции сообщили в сети 25 ноября.

Важно Во время карантина в мире увеличились случаи домашнего насилия: куда обращаться украинцам

Кто создал эту фигуру

Артобъект повесили в кованой беседке Городского сада. Его диаметр примерно метр. Автор таким образом хотела призвать защищать женщин, которые страдают от домашнего насилия.

На забор беседки еще прикрепили две таблицы с надписями. На одной говорится, что "Одесса – город свободный от насилия", а на другом "Эпидемия домашнего насилия".

Телеграм Новости.LIVE Odesa сообщил, что автором объекта является художница Eva Yatt. Она назвала свою работу "Планета COVID".

COVID-влагалище в одесском Городском саду: смотрите видео

Главное о всплеске домашнего насилия

По данным ООН, в 2020 году из-за пандемии в мире количество домашнего насилия увеличилось вдвое. После введения первого карантина Украина не была исключением.

Детальнее об этом рассказала журналистам 24 канала специалист проекта "Равный доступ к помощи женщинам, пострадавшим от насилия". По ее словам, за помощью приходят даже супруги адвокатов, священников и народных депутатов. Больше об этом – по ссылке.