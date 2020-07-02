На Одещині затримали жительку Арцизького району, яка намагалась передати наркотики у слідчий ізолятор своєму знайомому. 27-річна жінка заховала згортки з подрібненим канабісом у шматки сала і відправила посилку поштою.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, працівники ізолятору виявили два згортки з наркотичною речовиною під час огляду посилки.

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У поліції зазначили, що жінка намагалась передати посилку з канабісом своєму знайомому, який чекає під вартою на вирок суду через грабіж.

Слідчі вже встановили особу жінки, яка відправила пакунок з забороненою речовиною. Відомо, що це виявилась 27-річна мешканка Арцизького району, що на Одещині.

Яке покарання передбачено порушниці

Правоохоронці повідомили їй підозру за статтею про незаконне виготовлення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

У випадку доведення провини жінці загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що напередодні в Ужгороді жінка перевозила в громадському транспорті рослину, схожу на коноплю. На питання пасажирів вона відповідала, що це – помідор. Поліція відкрила кримінальне провадження.