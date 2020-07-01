В Ужгороді жінка перевозила в громадському транспорті рослину, схожу на коноплю. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Жінка казала, що везе помідор

Інцидент трапився в одній з ужгородських маршруток 30 червня. Про це повідомляє Перший.

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Пасажири помітили в однієї з жінок рослину, схожу на марихуану. На питання людей пані відповідала, що це не що інше, як помідор. Ужгородці цьому не повірили і звернулись до поліції.

Пасажири викликали поліцію

Патруль, який прибув на місце, провів з жінкою бесіду. Пасажирка категорично відмовилась повідомити, де вона взяла наркотичну розсаду. Правоохоронцям нічого не залишилось, як вилучити рослину та відправити на експертизу.



Жінка не зізналась, де взяла рослину / Фото з телеграм каналу "Безпечне місто Ужгород"

Поліція відкрила кримінальне провадження

За інформацією ЗМІ, поліція відкрила кримінальне провадження. Жінці інкримінують посів або вирощування снотворного маку або конопель. Санкція статті передбачає штраф від 1700 до 8500 гривень або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.