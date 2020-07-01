В Ужгороде женщина перевозила в общественном транспорте растение, похожее на коноплю. Полиция открыла уголовное производство.

Женщина говорила, что везет помидор

Инцидент случился в одной из ужгородских маршруток 30 июня. Об этом сообщает Перший.

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Пассажиры заметили у одной из женщин растение, похожее на марихуану. На вопрос людей дамы отвечала, что это помидор. Ужгородцы не поверили и обратились в полицию.

Пассажиры вызвали полицию

Патруль, прибывший на место, провел с женщиной беседу. Пассажирка категорически отказалась сообщить, где она взяла наркотическую рассаду. Правоохранителям ничего не оставалось, как изъять растение и отправить на экспертизу.

Женщина не призналась, где взяла растение / Фото из телеграм канала "Безпечне місто Ужгород"

Полиция открыла уголовное производство

По информации СМИ, полиция открыла уголовное производство. Женщине инкриминируют посев или выращивание снотворного мака или конопли. Санкция статьи предусматривает штраф от 1700 до 8500 гривен или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.