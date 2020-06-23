Поздно вечером 22 июня в Мукачево, что на Закарпатье произошла стрельба. Неизвестные устроили перестрелку из автомата. Жертв, к счастью, удалось избежать.

Стрельба произошла около 21:00 на улице Верди. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

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Что известно о стрельбе в Мукачево

По словам очевидцев, неизвестные лица совершили выстрелы из серого внедорожника.

Стреляли якобы из автоматического оружия, хотя говорят и об охотничьем карабине. Выстрелы вроде осуществили в воздух.

Стреляли якобы из автоматического оружия, хотя говорят и об охотничьем карабине. Выстрелы вроде осуществили в воздух. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и пытаются установить личность стрелка.

По словам журналиста владельца автомобиля, из которого стреляли, уже нашли. Однако он утверждает, что продал машину год назад.

Обратите внимание! В начале февраля этого года в Мукачево произошла еще одна стрельба с участием соратника бывшего нардепа Михаила Ланьо. Тогда были ранены два человека. А Нацполиция даже отправляла нацгвардейцев в регион.

Смотрите видео с места стрельбы в Мукачево: