Стрельба в Мукачево возле жилого дома: неизвестные открыли огонь из автомата – видео
Поздно вечером 22 июня в Мукачево, что на Закарпатье произошла стрельба. Неизвестные устроили перестрелку из автомата. Жертв, к счастью, удалось избежать.
Стрельба произошла около 21:00 на улице Верди. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.
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Что известно о стрельбе в Мукачево
- По словам очевидцев, неизвестные лица совершили выстрелы из серого внедорожника.
Стреляли якобы из автоматического оружия, хотя говорят и об охотничьем карабине. Выстрелы вроде осуществили в воздух.
- В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и пытаются установить личность стрелка.
По словам журналиста владельца автомобиля, из которого стреляли, уже нашли. Однако он утверждает, что продал машину год назад.
Смотрите видео с места стрельбы в Мукачево: