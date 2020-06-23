Стрілянина в Мукачеві біля житлового будинку: невідомі відкрили вогонь з автомата – відео
Пізно ввечері 23 червня в Мукачеві, що на Закарпатті сталася стрілянина. Невідомі влаштували перестрілку з автомата. Жертв, на щастя, вдалося уникнути.
Стрілянина сталася близько 21:00 на вулиці Верді. Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола в своєму телеграм-каналі.
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Що відомо про стрілянину в Мукачеві
- За словами очевидців, невідомі особи здійснили постріли з сірого позашляховика.
- Стріляли нібито з автоматичної зброї, хоча говорять і про мисливський карабін. Постріли начебто здійснили в повітря.
- У поліції за даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею про хуліганство і намагаються встановити особу стрілка.
За словами журналіста власника автомобіля, з якого стріляли вже знайшли. Однак він стверджує, що продав машину рік тому.
Дивіться відео з місця стрілянини в Мукачеві: