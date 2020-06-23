Пізно ввечері 23 червня в Мукачеві, що на Закарпатті сталася стрілянина. Невідомі влаштували перестрілку з автомата. Жертв, на щастя, вдалося уникнути.

Стрілянина сталася близько 21:00 на вулиці Верді. Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола в своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про стрілянину в Мукачеві

За словами очевидців, невідомі особи здійснили постріли з сірого позашляховика.

Стріляли нібито з автоматичної зброї, хоча говорять і про мисливський карабін. Постріли начебто здійснили в повітря.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею про хуліганство і намагаються встановити особу стрілка.

За словами журналіста власника автомобіля, з якого стріляли вже знайшли. Однак він стверджує, що продав машину рік тому.

Зверніть увагу! На початку лютого цього року в Мукачеві сталася ще одна стрілянина за участю соратника колишнього нардепа Михайла Ланьо. Тоді було поранено двох людей. А Нацполіція навіть відправляла нацгвардійців в регіон.

Дивіться відео з місця стрілянини в Мукачеві: