Держбюро розслідувань повідомило про підозру інспектору Нацполіції, який у лютому 2020 року зґвалтував неповнолітню дівчину. Дівчина розповіла своєму вчителю про зґвалтування аж через декілька днів.

Інформацію про зґвалтування поліцейським неповнолітньої повідомила пресслужба ДБР. Там також розповіли про деталі злочину. До теми На Харківщині чоловік посеред вулиці намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку Що відомо про зґвалтування неповнолітньої в Одесі Неповнолітня дівчина познайомилася з правоохоронцем наприкінці січня 2020 року, коли до поліції звернулася її матір із заявою про зникнення доньки після конфлікту. Поліцейські склали щодо матері адміністративний протокол, а її донькою провели бесіду.

11 лютого правоохоронець, який на той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції в Одесі, змусив дівчину поїхати до нього додому, де зґвалтував її. Після цього він відвіз її на зупинку громадського транспорту.

Дівчина не одразу наважилася розповісти про зґвалтування. Але згодом таки зізналась про це своєму вчителеві. Саме він переконав її звернутися із заявою до правоохоронців. Що загрожує інспектору Слідчі ДБР 15 липня повідомили поліцейському про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Смерть або одруження: як карають ґвалтівників у різних країнах – читайте у матеріалі 24 каналу.