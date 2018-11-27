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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Одеські активісти блокуватимуть російські фури, доки не звільнять всіх українських військових

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      Одеські активісти на 22 кілометрі траси Одеса – Київ влаштували флешмоб "Російські фури в обмін на українських моряків". Вони вирішили зупиняти та блокувати вантажівки на російських номерах, доти, доки не будуть звільнені всі захоплені українські військові.

      На трасі неподалік Одеси активісти зупинили вантажівку з російськими номерами. Далекобійники обурюються тим, що відбувається.

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      Водій із Росії каже, що у ситуації з моряками не винен, і йому невідомо, що відбувалося у Керчі.

      Моя думка, звичайно, негативна. Я не знаю нічого, що відбувається у вас в країні і яке відношення має до того Росія. У вас по телевізору показують одне, а у нас – зовсім інше,
      – сказав водій-далекобійник з Росії Олександр.

      Протягом минулої доби одеські активісти зупинили вже понад десяти вантажівок з російськими номерами. Організатори протесту позмінно чергують на трасі та закликають зробити цей флеш-моб всеукраїнським.


      Одеські активісти зупиняють вантажівки з російськими номерами

      Поліція спостерігає за громадськими блокуваннями, проте не втручається. Активісти визнають, що цей флешмоб – прояв обурення. Вони хочуть, аби полонених моряків звільнили і повернули до України.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      27 листопада в окупованому Сімферополі 15 українським полоненим обрали запобіжний захід – до двох місяців арешту. Інші українські моряки очікують рішення "суду".

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Одеси Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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