"Одного разу в Голлівуді": приголомшлива історія серійного вбивці, про якого зняли фільм

Чарльз Менсон – став одним із найвідоміших злочинців США та уособленням зла у масовій культурі. Лідер комуни, члени якої безвідмовно виконували його накази. Про жахливе дитинство, жорстокість рідних, постійне насилля у житті серійного вбивці – читайте далі.

Дитинство Менсона

Чарльз Менсон народився 12 листопада 1934 року у Цинциннаті, штат Огайо. Його матір'ю була Кетлін Меддокс, якій тоді виповнилося всього 16 років. Хто був біологічним батьком – точно невідомо, прізвище ж Чарльз отримав від наступного чоловіка Кетлін.

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Мати Менсона зловживала алкоголем і вела розпусний спосіб життя, тож зростати хлопцю довелося з родичами. Коли Чарльзу виповнилося шість, матір разом із її рідним братом засудили до ув'язнення за збройне пограбування.

У цей час ще зовсім невинний Менсон мешкав разом із бабусею та тіткою. Життя з родичами було не найкращим варіантом для дитини. Чоловік тітки вирішив, що повинен долучитися до виховання та зробити з Чарльза справжнього чоловіка. Проте його методи були тиранічними й зводилися до знущання.

Він забороняв хлопцеві плакати та боятися інших, а у випадку недотримання якогось із цих правил – наряджав його в жіночий одяг. Саме в такому вбранні Чарльз провів свій перший день у школі, де його зацькували ровесники.

Матір Чарльза достроково звільнили після двох років ув'язнення. Тоді вона забрала сина з собою. Хлопець кочував з нею по мотелях, допоки жінці знову не набридло материнство. У 12 років Менсона віддали в релігійну школу для хлопчиків. Через деякий час Чарльз утік звідти до матері, проте вона вже на наступний день здала хлопця назад.



Дитинство Чарльза Менсона

Перший злочин

Невдовзі Менсон утік звідти вдруге, цього разу він тинявся вулицями та ночував під мостами разом із волоцюгами. Згодом його затримали через крадіжку велосипеда та відправили у виправний центр для підлітків. Менсон пробув там лише до ранку, після втечі він викрав авто і виїхав на ньому в інший штат.

Там Чарльз "заробляв" грабежем, через що невдовзі потрапив у виправну колонію. За його словами, там він став жертвою насильства та садизму як з боку злочинців, так і з боку вихователів. Він неодноразово намагався втекти, після трьох років перебування у колонії йому це все-таки вдалося. Тоді Чарльзу вже було 16.

Проте нового способу заробляти на життя він не вигадав, тож його дуже швидко спіймали та відправили до Національної виправної школи аж до досягнення ним повноліття. Вийти у 18 Чарльзу все одно не вдалося. Усього за місяць до слухання про його звільнення він напав на іншого в'язня, через що термін покарання продовжили. Менсон побачив свободу у 20 років.



Чарльз "заробляв" грабежем

На волі хлопець одружився, однак швидко повернувся до колишнього способу життя. Він підробляв чеки, займався сутенерством та викрадав автомобілі. За останнє Чарльз знову потрапив до в'язниці. Загалом хлопець проводив більше часу у місцях позбавлення волі, ніж на свободі. У 1966 році, коли його черговий раз мали звільнити з в'язниці, Менсон сам просив, щоб його залишили під вартою, проте йому відмовили.

Створення комуни

Під час відбування своїх термінів ув'язнення Чарльз захопився музикою і почав писати пісні. На волі співав і грав на гітарі, інколи заробляв цим на життя. Згодом Менсон виявив, що у нього є неймовірна здатність впливати на людей та завойовувати їхню довіру.



У Менсона була неймовірна здатність впливати на людей

Тож довкола злочинця почали гуртуватися люди. Зазвичай це були молоді дівчата і хлопці, відкинуті суспільством, саме такі, яким був у їхньому віці сам Менсон. Невдовзі вони створили своє угруповання, яке отримало назву "Сім'я". Члени цієї організації називали один одного "братами" й "сестрами" й усі разом проживали на ранчо поблизу Голлівуду.

У звітах поліції зазначали, що члени "Сім'ї" вживали галюциногенні препарати, приносили жертви дияволу та пили кров тварин. До 1969 року в Менсона вже приблизно сто послідовників, які боготворили свого наставника та вірили в його пророцтва. Менсон розповідав їм про майбутню війну темношкірих та білих і кінець світу.

Він запевняв, що "Сім'я" повинна перечекати бійню у пустелі, щоб потім відбудувати світ. Чарльз розповідав свої божевільні історії настільки переконливо, що складалося враження, наче він сам у це щиро вірить. Тож молоді люди, які приходили в організацію, щоб відчути себе потрібними, дуже легко зазнавали його впливу.



До 1969 року в Менсона вже приблизно сто послідовників

Менсон розпочав міжрасову боротьбу

Через деякий час слова Менсона переросли у дії. Він вирішив, що пора розпочати міжрасову боротьбу. Першою жертвою Менсона став темношкірий наркоторговець Бернард Кроув. Останній взяв у заручниці одну із членів "Сім'ї" через те, що йому заборгували грошей за партію наркотиків.

Менсон застрелив Кроува, після чого переконав усіх, що невдовзі на них чекає помста від "Чорної пантери" – організації, що захищала права темношкірих у Каліфорнії. Чарльз наказав цілодобово охороняти ранчо і чекав нападу. Коли ж ніхто так і не з'явився, лідер вирішив підставити "Пантер", щоб нарешті розв'язати війну, яку він пророкував.

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Злочинець віддав наказ убити ще одного постачальника наркотиків – Гері Хінмена – і залишити на місці злочину послання. Послідовники Менсона закололи наркоторговця, написали на стіні кров'ю "Політична свиня" та намалювали лапи пантери. На цьому злочини не припинилися. Невдовзі сталося одне з найгучніших убивств того часу.

Жахливі злочини серійного вбивці

9 серпня 1969 року члени "Сім'ї", за наказом свого гуру вбили у маєтку в Лос-Анджелесі п'ятьох осіб. Серед них була актриса та дружина відомого режисера Романа Поланскі – Шерон Тейт. У момент убивства жінка була на дев'ятому місяці вагітності.



Шерон Тейт була на дев'ятому місяці вагітності

Наступного дня в іншому будинку у цій місцевості було виявлено ще два тіла. 12 жовтня поліція заарештувала практично всю "Сім'ю", яка перебувала на ранчо. Розслідування просувалося повільно, адже спершу ніхто не хотів давати свідчень та зізнаватися у скоєному.

Судовий процес розпочався лише в липні 1970 року. Члени "Сім'ї" давали свідчення, проте вони часто нагадували не каяття, а вихваляння та прославляння свого лідера. Послідовники Менсона, які залишились на волі, прагнули його звільнити та вдавалися до нових злочинів. Так, за кілька днів до початку суду пропав безвісти адвокат Менсона, якого йому призначив уряд. Тіло знайшли розчленованим лише через п'ять місяців.

У березні 1971 року лідера та кількох членів "Сім'ї" було засуджено до страти. Проте вже наступного року, через скасування у штаті смертної кари, вирок змінили на довічне ув'язнення. Чарльз Менсон помер у в'язниці 19 листопада 2017 року, за час перебування під вартою в нього з'явилося велике коло прихильників. Він був найвідомішим злочинцем у США й отримував найбільшу кількість листів.

Жахливі події 1969 року зробили Менсона одним із символів американської культури тих часів. Про нього знімали фільми, складали пісні й писали книги. Американський рок-музикант Мерилін Менсон узяв за основу свого псевдоніма прізвище вбивці, а один із найвідоміших кінорежисерів сучасності Квентін Тарантіно зняв фільм, головним героєм якого є злочинець. Стрічка отримала назву "Одного разу в Голлівуді", у ній Менсона зіграв відомий актор Деймон Герріман.