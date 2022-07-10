Маріуполь став однією з найбільших жертв російських окупантів. Вони повністю знищили місто та вбили тисячі мирних беззахисних людей.

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Поновлення ексгумації

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські окупанти відновили ексгумацію тіл у дворах багатоповерхових житлових будинків. Щоправда, тепер процесом займається слідчий комітет росії.

Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою "Груз 200" вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу,

– повідомив Андрющенко.

Також він додав, що російські окупанти продовжують фальсифікувати покази очевидців. Під дулом автомата вони змушують людей говорити та підписувати документи, що "всіх мирних мешканців вбила українська армія".

Щоправда, подібні "докази" вони можуть збирати виключно для свого збоченого та недалекого населення, нащадків якого чекає ізоляція та ганьба від усього цивілізованого світу. Що ж стосується адекватних людей, то вся планета бачила злочини росіян проти українців, і уникнути відповідальності їм не вдасться за жодних обставин.

Раніше також повідомлялося, що окупанти не збираються проводити опалювальний сезон у знищеному ними Маріуполі, тому людям потрібно виїжджати, інакше існує загроза просто замерзнути.

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