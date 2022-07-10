Мариуполь стал одной из величайших жертв российских оккупантов. Они полностью уничтожили город и убили тысячи мирных беззащитных людей.

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Возобновление эксгумации

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские оккупанты возобновили эксгумацию тел во дворах многоэтажных жилых домов. Правда, сейчас процессом занимается следственный комитет России.

Трупы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и на автомобиле "Груз 200" вывозят прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу,

– сообщил Андрющенко.

Также он добавил, что российские оккупанты продолжают фальсифицировать показания очевидцев. Под дулом автомата они заставляют людей говорить и подписывать документы, что "всех мирных жителей убила украинская армия".

Правда, подобные доказательства они могут собирать исключительно для своего извращенного и недалекого населения, потомков которого ждет изоляция и позор от всего цивилизованного мира. Что касается адекватных людей, то вся планета видела преступления россиян против украинцев, и избежать ответственности им не удастся ни при каких обстоятельствах.

Ранее также сообщалось, что оккупанты не собираются проводить отопительный сезон в уничтоженном ими Мариуполе, поэтому людям нужно уезжать, иначе существует угроза просто замерзнуть.

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