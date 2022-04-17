Про це 17 квітня повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації. Зазначили, що росіяни навмисне хотіли вбити людей.

До теми Внаслідок обстрілу центру Харкова загинули 5 людей, ще 13 – поранені

"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню", – написали в ОВА.

Наслідки обстрілу

Через обстріл в одній із багатоповерхівок зруйновані 2 поверхи. Снаряди пройшли крізь будинок. Наразі є інформація про 2 вбитих людей і чотирьох із різним ступенем тяжкості поранень.

Зауважте – руйнування в Золотому: дивіться відео

Місто постійно під обстрілами

Окупанти безперервно обстрілюють Золоте та руйнують інфраструктуру. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що є дуже багато руйнувань і постійно працюють рятувальники. Ворог спеціально знищує житлові квартали.