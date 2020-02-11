Оскароносний фільм "1917": дивитись чи ні

Я дуже люблю військову історію і кіно, тому фільми про війну одні з найбільш важливих для мене.

На "1917" я шел если не в предвкушении, то, по крайней мере, в надежде на что-то значимое. Мне нравится творчество Сэма Мендеса (первая его половина) и отзывы на его последний фильм были очень хвалебные. Да, работа художественного и операторских департаментов тут на высочайшем уровне. Все сделано так качественно и реалистично, что лучше и представить сложно. Играют все также вполне хорошо – никто не вываливается.

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Я был готов к тому что кино снято несколькими длинными неразрывными кусками и этот прием ничуть мне не претил. Такое делалось уже не раз, вплоть до фильма в один кадр: от "Веревки" Хичкока до "Русского ковчега" Сокурова. Но мне никогда не нравились фильмы, где форма начинает превалировать над содержанием. Когда в угоду красивости или сохранения стиля жертвуют фактами и логикой.

К сожалению "1917" не избежал этой участи. Недочеты и нестыковки накапливались по нарастающей: откормленный ребенок во фронтовой зоне терпеливо ждал молока главного героя, буруны и водопад в этой не гористой местности предвкушали его прыжок, а темнокожий боец из Девоншира демонстрировал всему миру политкорректность авторов. Для кого-то это все мелочи, но мне они мешали до конца включиться в происходящее и переживать до конца. Особенно в финале, когда после резко прекратившегося обстрела (немцы видимо прекратили огонь, почувствовав, что их коварный план раскрыт), капрал Скофилд, выйдя из траншеи, полную укрывшихся солдат, попадает в полевой госпиталь развернутый тут же в открытом поле впритык к этому окопу. В раненых снаряды уже не попадут что ли, они в "домике"? Это детский сад какой-то.

Даже то, что "1917" получил Оскара, ничто не заставит меня включить эту, без сомнения классно сделанную попсовую драму в список моих любимых военных фильмов.

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