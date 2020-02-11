12:51
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020
      БЛОГ Олег Сенцов
      Режисер, сценарист, письменник

      Оскароносний фільм "1917": дивитись чи ні

      180
      "1917": антивоєнний маніфест режисера Сема Мендеса / planetakino

      Я дуже люблю військову історію і кіно, тому фільми про війну одні з найбільш важливих для мене.

      На "1917" я шел если не в предвкушении, то, по крайней мере, в надежде на что-то значимое. Мне нравится творчество Сэма Мендеса (первая его половина) и отзывы на его последний фильм были очень хвалебные. Да, работа художественного и операторских департаментов тут на высочайшем уровне. Все сделано так качественно и реалистично, что лучше и представить сложно. Играют все также вполне хорошо – никто не вываливается.

      Читайте также: "1917": антивоенный манифест режиссера Сэма Мендеса

      Я был готов к тому что кино снято несколькими длинными неразрывными кусками и этот прием ничуть мне не претил. Такое делалось уже не раз, вплоть до фильма в один кадр: от "Веревки" Хичкока до "Русского ковчега" Сокурова. Но мне никогда не нравились фильмы, где форма начинает превалировать над содержанием. Когда в угоду красивости или сохранения стиля жертвуют фактами и логикой.

      К сожалению "1917" не избежал этой участи. Недочеты и нестыковки накапливались по нарастающей: откормленный ребенок во фронтовой зоне терпеливо ждал молока главного героя, буруны и водопад в этой не гористой местности предвкушали его прыжок, а темнокожий боец из Девоншира демонстрировал всему миру политкорректность авторов. Для кого-то это все мелочи, но мне они мешали до конца включиться в происходящее и переживать до конца. Особенно в финале, когда после резко прекратившегося обстрела (немцы видимо прекратили огонь, почувствовав, что их коварный план раскрыт), капрал Скофилд, выйдя из траншеи, полную укрывшихся солдат, попадает в полевой госпиталь развернутый тут же в открытом поле впритык к этому окопу. В раненых снаряды уже не попадут что ли, они в "домике"? Это детский сад какой-то.

      Даже то, что "1917" получил Оскара, ничто не заставит меня включить эту, без сомнения классно сделанную попсовую драму в список моих любимых военных фильмов.

      Обратите внимание: Победители премии Оскар-2020: список

      Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      сьогодні
      23139
      Автор: Олег Сенцов
      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Публікації Новини культури Кіно Оскар 2020 Голлівуд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:30 Затаившаяся болезнь: к чему может привести смертельный коронавирус
      Іван Яковина 87
      сьогодні , 12:20 Оскароносний фільм "1917": дивитись чи ні
      Олег Сенцов 178
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 155
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      126
      сьогодні , 12:00 Свідка з неправдивим алібі для Антоненка підіслала прокуратура, – адвокат Кулик
      Катерина Петренко 729
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук