У мережі з'явилось відео, як у відділку міліції Білорусі жорстоко били затриманих протестувальників. Крім того, затримані раніше мітингувальники розповіли про хід розслідування справ щодо їх катувань у СІЗО.

Катування над білоруськими протестувальниками

Силовики вишикувались у імпровізований коридор та били кийками усіх, хто через нього проходив. Відео побиття опублікували у телеграм-каналі Teza.

До речі Придушення протестів в Білорусі 11 жовтня: скількох активістів затримали

Протестувальники пробігали повз правоохоронців та падали на коліна біля стіни. Крім того, постраждалі раніше мітингувальники розповіли про хід розслідувань справ щодо побиття. Вони стверджують, що ніяких зрушень немає. Деякі з них розповідають, що до них лише 1 раз приходив слідчий.

Білоруси також нагадали про катування, що відбувались із ними. Вони розповіли, що силовики били їх в автозаках, у СІЗО, ставили на розтяжку, клали лицем до землі та розпилювали в обличчя газ.

До слова, ще на початку вересня начальник Ленінського РУВС Віталій Капілевіч говорив, що надійшло близько 1800 заяв від протестувальників щодо нанесення тілесних ушкоджень.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/703236.html?vtg

Зверніть увагу! Масові протести у Білорусі розпочались після президентських виборів. Наразі протестувальники виходять на вулиці переважно у вихідні. Детальніше про перебіг протестів читайте тут.

Дивіться відео знущання над протестувальниками у СІЗО: