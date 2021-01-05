У Пакистані суд офіційно заборонив проводити так званий тест двох пальців, за допомогою якого перевіряли незайманість у жертв сексуального насилля. Вищий суд міста Лахор визнав таку практику незаконною та неконституційною.

Також такий спосіб перевірки цноти є порушенням гідності постраждалої від насильства особи. І немає жодного медичного чи наукового підґрунтя. Про це повідомляє видання Dawn.

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В рішенні суду мовиться, що проведення "тесту двох пальців" є дискримінаційним щодо жінки-жертви, адже проводяться саме на основі приналежності до статі.

Постанова є історичною, адже це вперше в Пакистані на офіційному рівні забороняється в такий спосіб перевіряти незайманість у жінок, яких було зґвалтовано.

Крім цього, суд зобов'язав місцеві органи влади внести зміни до всіх постанов, у яких передбачено застосування цього методу. І запровадити просвітницькі кампанії, аби продемонструвати відсутність потреби в таких тестах.

Зверніть увагу! У березні та червні 2020 року було зареєстровано 2 петиції про скасування на законодавчому рівні проведення "тесту двох пальців".

"Тест двох пальців": що це та як проводиться

Так звані тести на незайманість передбачають, що лікар перевіряє вагіну жінки одним чи двома пальцями і встановлює наявність дівочої пліви.

Така перевірка має показати, чи мала дівчина сексуальний контакт, і чи був він насильницького характеру.

Втім у ВООЗ наголошують, що "тест двох пальців" немає жодного наукового чи медичного підтвердження. Крім цього, він часто буває болісним та принизливим для дівчат, відтак згодом вони можуть страждати від фізичних наслідків. Особливо, якщо перед цим їх зґвалтували.