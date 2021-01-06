В Пакистане суд официально запретил проводить так называемый тест двух пальцев, с помощью которого проверяли девственность у жертв сексуального насилия. Высший суд города Лахор признал такую практику незаконной и неконституционной.

Также такой способ проверки девственности является нарушением достоинства пострадавшего от насилия лица. И нет никакой медицинской или научной подоплеки. Об этом сообщает издание Dawn.

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В решении суда говорится, что проведение "теста двух пальцев" является дискриминационным в отношении женщины-жертвы, ведь проводится именно на основе принадлежности к полу.

Постановление является историческим, ведь это впервые в Пакистане на официальном уровне запрещается таким образом проверять девственность у женщин, которые были изнасилованы.

Кроме этого, суд обязал местные органы власти внести изменения во все постановления, в которых предусмотрено применение этого метода. И ввести просветительские кампании, чтобы продемонстрировать отсутствие потребности в таких тестах.

Обратите внимание! В марте и июне 2020 года было зарегистрировано 2 петиции об отмене на законодательном уровне проведения "теста двух пальцев".

"Тест двух пальцев": что это и как проводится

Так называемые тесты на девственность предполагают, что врач проверяет вагину женщины одним или двумя пальцами и устанавливает наличие девственной плевы.

Такая проверка должна показать, имела ли девушка сексуальный контакт, и был ли он насильственного характера.

Впрочем, в ВОЗ отмечают, что "тест двух пальцев" не имеет ни одного научного или медицинского подтверждения. Кроме этого, он часто бывает болезненным и унизительным для девушек, поэтому со временем они могут страдать от физических последствий. Особенно, если перед этим их изнасиловали.