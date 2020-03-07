Папа Римський проведе недільну службу в онлайн-трансляції через коронавірус

Папа Римський вирішив провести недільну службу у режимі онлайн-трансляції. Все через епідемію коронавірусу, яка останнім часом вирує в Італії.

Молитва Angelus в неділю, 8 березня, буде проходити з бібліотеки Апостольського палацу, а не на площі, з вікна.

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Молитва буде транслюватися в прямому ефірі на Vatican News і на екранах на площі Святого Петра. Окрім того, загальна аудієнція 11 березня пройде також у такому форматі.

Ці рішення були прийняті на прохання італійської влади і необхідні для того, щоб уникнути ризику поширення коронавірусу через скупчення людей на площі.

Зверніть увагу! Раніше Папу Римського перевірили на коронавірус через застуду, але результат тесту виявився негативним. Водночас вперше коронавірус у Ватикані виявили 6 березня.



Всього в Італії підтверджено 4636 випадків зараження коронавірусом і 197 смертей.

Станом на 7 березня від коронавірусного захворювання Covid-2019 у світі вже одужали понад 57 389 людей. Водночас помер 3 491 інфікований. Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу