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      Педагог ґвалтував і знімав порно з 12-річною ученицею

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      Педагог ґвалтував та знімав порно із 12-річною дитиною / yandex.ua

      У Дніпрі музичного керівника дитячого колективу підозрюють у ґвалтуванні неповнолітньої, а також у розповсюдженні дитячої порнографії.

      У Дніпрі 56-річний чоловік неодноразово вчиняв дії сексуального характеру відносно 12-річної дівчинки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

      До теми: У Дніпрі чоловік викрадав дітей для зйомок у порно

      За даними правоохоронців, чоловік працює музичним керівником дитячого колективу. Використовуючи психологічний тиск, він ґвалтував 12-річну дитину та знімав відео порнографічного характеру з метою подальшого збуту.

      Наразі чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Порно Діти і неповнолітні Згвалтування Кримінал Кримінальні новини
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