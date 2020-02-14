Педагог ґвалтував і знімав порно з 12-річною ученицею

У Дніпрі музичного керівника дитячого колективу підозрюють у ґвалтуванні неповнолітньої, а також у розповсюдженні дитячої порнографії.

У Дніпрі 56-річний чоловік неодноразово вчиняв дії сексуального характеру відносно 12-річної дівчинки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

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За даними правоохоронців, чоловік працює музичним керівником дитячого колективу. Використовуючи психологічний тиск, він ґвалтував 12-річну дитину та знімав відео порнографічного характеру з метою подальшого збуту.

Наразі чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.