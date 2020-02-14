Педагог насиловал и снимал порно с 12-летней ученицей

В Днепре музыкального руководителя детского коллектива подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, а также в распространении детской порнографии.

В Днепре 56-летний мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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По данным правоохранителей, мужчина работает музыкальным руководителем детского коллектива. Используя психологическое давление, он насиловал 12-летнего ребенка и снимал видео порнографического характера с целью последующего сбыта.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.