16:44
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Педагог насиловал и снимал порно с 12-летней ученицей

      0 Читати новину українською
      Педагог насиловал и снимал порно с 12-летним ребенком / yandex.ua

      В Днепре музыкального руководителя детского коллектива подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, а также в распространении детской порнографии.

      В Днепре 56-летний мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

      К теме: В Днепре мужчина похищал детей для съемок в порно

      По данным правоохранителей, мужчина работает музыкальным руководителем детского коллектива. Используя психологическое давление, он насиловал 12-летнего ребенка и снимал видео порнографического характера с целью последующего сбыта.

      Сейчас мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

      Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
      сегодня
      27334
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Порно Дети и несовершеннолетние Изнасилование Криминал Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:20 Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 20
      сегодня , 14:00 Свободу Константину Котову!
      Олег Сенцов 25
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1757
      сегодня , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 42
      сегодня , 12:00 Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков
      Наталія Кадя 266
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук