В Миколаєві перед приїздом міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова влаштували генеральне прибирання відділення обласної лікарні. За твердженнями очевидця, персонал підмітав навіть калюжі.

31 липня до Миколаєва із робочим візитом приїхав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Мешканець Миколаєва Денис Сісін розповів, що перед приїздом чиновника, медперсонал обласної лікарні "буквально вилизує" все відділення. Відео прибирання чоловік опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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Перебуваю у лікарні на Київській. Сьогодні сюди приїжджає цілий міністр. Жінка і чоловік тільки що підмітали калюжі. Калюжі підмітали! Дах у нас рік ніхр*на не робиться, приїжджає міністр, все в ср*чці, приймальний відділення просто вилизується спиртом. Дах рік вже не можуть зробити. Міністр приїжджає, а йому тут чи не золоті доріжки стелять,

– обурюється чоловік.

За його словами, перед входом у відділення поставили стільчик. На ньому сидить дівчина та не пускає машини до медзакладу.

Миколаївську лікарню неодноразово підтоплюють дощі

Мешканець Миколаєва каже, що в лікарні вже рік не можуть завершити ремонт даху, через що приміщення постійно підтоплює. Місцеве видання НикВести підтвердило, що 1 липня в Миколаївській обласній лікарні після дощу затопило дах відділення гематології, де лікують хворих на рак крові. Раніше, у лютому 2020 року злива пошкодила потолок і стіни приміщення.

Що каже керівництво лікарні

Працівники лікарні пояснили, що пошкодження спричинено тривалим ремонтом даху, який мали закінчити у грудні 2019 року. Однак через непорозуміння з підрядниками тривалість ремонту затягнулась.



Ремонт даху у Миколаєві / Фото Никвести