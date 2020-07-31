В Николаеве перед приездом министра развития общин и территорий Алексея Чернышева устроили генеральную уборку отделения областной больницы. По утверждениям очевидца, персонал подметал даже лужи.

31 июля в Николаев с рабочим визитом приехал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Житель Николаева Денис Сисин рассказал, что перед приездом чиновника, медперсонал областной больницы "буквально вылизывает" все отделение. Видео уборки мужчина опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Нахожусь в больнице на Киевской. Сегодня сюда приезжает целый министр. Женщина и мужчина только что подметали лужи. Лужи подметали! Крыша у нас год нихр*на не делается, приезжает министр, все в ср чке, приемное отделение просто вылизывается спиртом. Крышу год уже не могут сделать. Министр приезжает, а ему здесь почти золотые дорожки стелят,

– возмущается мужчина.

По его словам, перед входом в отделение поставили стульчик. На нем сидит девушка и не пускает машины в медучреждение.

Николаевскую больницу неоднократно подтапливают дожди

Житель Николаева говорит, что в больнице уже год не могут завершить ремонт крыши, из-за чего помещение постоянно подтапливает. Местное издание НикВести подтвердило, что 1 июля в Николаевской областной больнице после дождя затопило крышу отделения гематологии, где лечат больных раком крови. Ранее, в феврале 2020 года ливень повредил потолок и стены помещения.

Что говорит руководство больницы

Работники больницы объяснили, что повреждение вызвано длительным ремонтом крыши, который должны были закончить в декабре 2019 года. Однако из-за разногласий с подрядчиками продолжительность ремонта затянулась.



Ремонт крыши в Николаеве / Фото НикВести