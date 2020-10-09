Суд у Києві 8 – 9 жовтня продовжив розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк. Цей етап стосується передовсім підозрюваних в організації нападу – Владислава Мангера й Олексія Левіна. Під час засідання з'явилися цікаві деталі, які пов'язують одного з нападників з Катериною Гандзюк ще задовго до замаху.

Трансляцію судового засідання у справі Мангера й Левіна вели на сторінці ініцативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", пише 24 канал.

До слова Замовником вбивства Гандзюк був Мангер, – фігурант справи Павловський

Свідчення нападника на Гандзюк

Тут мовиться про Володимира Васяновича. Чоловік нині відбуває покарання саме за участь у вбивстві Катерини Гандзюк. У червні 2019 року йому призначили 4 роки ув'язнення.

Тепер він зізнається у скоєному, але запевняє, що його участь полягала лише в тому, що він привозив і відвозив інших виконавців нападу на місце злочину.

Крім того, він зізнався, що Сергій Торбін, один з організаторів убивства, обіцяв виконавцям грошову винагороду. За побиття Катерини Гандзюк обіцяли 4 тисячі доларів на всіх, а за облиття кислотою – 2 тисячі.

Вітм, за його словами, Торбін був настільки задоволений виконаним нападом, що заплатив виконавцям за облиття кислотою 4 тисячі доларів – удвічі більше, ніж обіцяв. Чоловік зізнається: погодився на це, найімовірніше, саме через гроші.

Що пов'язувало Васяновича й Гандзюк до нападу

У цій частині вже випливає минуле Володимира Васяновича, адже він – колишній доброволець, учасник АТО в складі 5 батальйону ДУК "Правий сектор". Натомість Катерина Гандзюк була волонтеркою.

Батько загиблої активістки Віктор Гандзюк на суді запитав у Васяновича, чи він знав про те, що коли тому відірвало ногу на фронті, гроші для його протезу збирала саме Катя – жінка, на яку він згодом здійснив напад. Чоловік запевнив, що не знав цього.

Колишній атовець розповів, що Сергій Торбін, підбурюючи знайомих до нападу, запевняв, що Катерина Гандзюк – сепаратистка, яка у 2014 році активно підтримувала "Антимайдан".