Для цього вони мають надати свідчення на пунктах роботи прокурорів, зокрема такий є на польсько-українському кордоні. Про це повідомила генеральна прокурорка ​Ірина Венедіктова.

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Ці свідчення згодом використають у національних процесах, щоб притягнути до кримінальної відповідальності представників держави-агресора. Також це цінні докази для міжнародних судів.

Тож у прокуратурі налагодили механізм їх допитів по всій Західній Україні, куди масово вимушені виїжджати люди. Особлива увага приділяється тим, хто їде за кордон.

В усіх прикордонних областях та пунктах пропуску наші прокурори працюють з тими, хто втік від війни,

– зазначила Венедіктова.

Також пункт роботи прокурорів організований у Львові в Шевченківській райадміністрації.

Також прокурори в пунктах додатково розповідають громадянам України, як можна подати зафіксовані ними докази і через єдину платформу.

Компенсація втрат

Генпрокурорка також додала, що потерпілі, які надають свідчення, отримають шанс на правосуддя та компенсацію втрат через воєнних злочинців. Багато із них втратили будинки та загалом усе, що в них було.

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